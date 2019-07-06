ايران ترد على ماكرو ن وتعتبر تصريحات ترامب غير ذات اهمية ولاتستحق الرد

الوقت- أكدت ايران على لسان المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي، ان طرح موضوعات لاصلة لها باتفاقية العمل المشتركة ليس فقط لاتساعد في المحافظة على الخطة بل تساهم في بث عدم الثقة بين الاطراف الملتزمة بها.

واضاف السيد عباس موسوي في رده على التصريحات التي ادلى بها الرئيس الفرنسي ونظيره الاميركي: بان الاطراف الاوروبية وعلى الرغم من جميع البيانات والتصريحات التي ادلوا بها هم لم يلتزموا عمليا قط بتعهداتهم في اطار خطة العمل المشتركة بعد الانسحاب غير المشروع للولايات المتحدة من الاتفاق، ولم يوفروا ما يلزم لتحقيق كافة البلدان مصالحها في اطار الاتفاق الدولي الشامل.

واشار متحدث الخارجية: في هذه الظروف هم يطرحون موضوعات لاصلة لها بالاتفاق، وهذا الشيئ ليس فقط لايساعد في المحافظة عليه بل يساهم ايضا في بث عدم الثقة بين الاطراف المتبقية الملتزمة به، مما يمكن الولايات المتحدة من تحقيق هدفها في الانسحاب غير المشروع من الاتفاق وهو مايقرب من انهياره.

كما وصف السيد عباس موسوي تكرار المزاعم المتناقضة والواهية للرئيس الاميركي في ذلك اللقاء بانها غير ذات اهمية ولاتستحق الرد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أن يتفق مع نظيره الامريكي دونالى ترامب بخصوص التعامل مع ايران رغم الخلافات بينهما المتعلقة بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد الرئيس الفرنسي قبيل بدء مفاوضاته مع ترامب في مدينة كاين غربي فرنسا امس الخميس، على هامش المراسم الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي، أن فرنسا والولايات المتحدة تسعيان على حد سواء إلى منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية وإلى إطلاق مفاوضات دولية جديدة لتحقيق هذا الهدف المشترك.