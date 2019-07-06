إيران تردّ على ماكرون وتعتبر تصريحات ترامب غير مهمة ولا تستحق الرد

الوقت- أكدت ايران على لسان المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي، ان طرح موضوعات لا صلة لها باتفاقية العمل المشتركة ليس فقط لا تساعد في المحافظة على الخطة بل تساهم في بث عدم الثقة بين الأطراف الملتزمة بها.

واضاف السيد عباس موسوي في ردّه على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي: بأن الأطراف الاوروبية وعلى الرغم من جميع البيانات والتصريحات التي ادلوا بها هم لم يلتزموا عملياً قط بتعهداتهم في اطار خطة العمل المشتركة بعد الانسحاب غير المشروع لأمريكا من الاتفاق، ولم يوفروا ما يلزم لتحقيق كل البلدان مصالحها في اطار الاتفاق الدولي الشامل.

واشار متحدث الخارجية: في هذه الظروف هم يطرحون موضوعات لا صلة لها بالاتفاق، وهذا الشيئ ليس فقط لا يساعد في المحافظة عليه بل يساهم أيضاً في بث عدم الثقة بين الاطراف المتبقية الملتزمة به، مما يمكن أمريكا من تحقيق هدفها في الانسحاب غير المشروع من الاتفاق وهو ما يقرب من انهياره.

كما وصف السيد عباس موسوي تكرار المزاعم المتناقضة والواهية للرئيس الامريكي في ذلك اللقاء بانها غير ذات أهمية ولا تستحق الرد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أنه يتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بخصوص التعامل مع ايران رغم الخلافات بينهما المتعلقة بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأكد الرئيس الفرنسي قبيل بدء مفاوضاته مع ترامب في مدينة كاين غربي فرنسا الخميس، على هامش المراسم الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي، أن فرنسا وأمريكا تسعيان على حدّ سواء إلى منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية وإلى إطلاق مفاوضات دولية جديدة لتحقيق هذا الهدف المشترك.