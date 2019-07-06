ابن شقيق داعية سعودي مشهور يعلن انشقاقه وانضمامه للمعارضة

الوقت- اعلن عبد الرحمن أحمد الحوالي ابن شقيق الشيخ سفر الحوالي انشقاقه عن النظام السعودي وانضمامه للمعارضة.

و قال عبد الرحمن في تغريدة على حسابه بتويتر رصدها الواقع السعودي ما نصه: " بسم الله وتوكلت عليه سوف تبدأ #معركة_الوعي و #ثورة_الوعي مستعيناً بالله ثم بالعلم واخواني المخلصين من المعارضه. وسوف أكون صوتاً لكل المعتقلين علماءونساءَ مثقفين ومناضلين. #معتقلي_الرأي وصوتاًللشيخ #سفر_الحوالي فالله خيرٌ حافظاً.

و أضاف عبد الرحمن في تسجيل نشره على حسابه :"نحن لا نملك إلا الكلمة و لا خير فينا ان لم نقلها. لعلن انا عبد الرحمن بن احمد بن عبدالرحمن الحوالي, مناصرتي لكافة معتقلين الرأي المظلومين و منهم الخ " .

هذا ولم يوضح عبد الرحمن مكان اقامته الذي اعلن منه انشقاقه على النظام السعودي والانضمام الى المعارضة السعودية.

وكنات مصادر محلية أكدت العام الفائت ان النظام السعودي اعتقل الشيخ والمفكر السعودي سفر الحوالي هو واثنين من أبنائه وشقيقه سعد الله الحوالي، بعد تسريب كتابه الجديد المسلمون والحضارة الغربية" الذي وجه فيه انتقادات حادة للسياسة السعودية .

ويعاني الشيخ الحوالي (68 عاماً) من كسر في الحوض وجلطة دماغية سابقة، وتم اعتقاله بطريقة مسيئة جاء من أجل بضع كلمات لم تتحمل السلطات الاستماع إليها، حيث انتقد الشيخ الداعية في كتابه إنفاق السعودية الباهظ على استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض منتصف العام الماضي".