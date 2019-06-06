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  الخميس 2 شوال 1440

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أخبار

بوتين: سنواصل التعاون ايران بشأن الوضع في سوريا

الخميس 2 شوال 1440
 
 
 
 
 
بوتين: سنواصل التعاون ايران بشأن الوضع في سوريا

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الوقت- اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس على مواصلة تعاون بلاده مع ايران بشأن الوضع في سوريا.

وقال بوتين اليوم الخميس، أن روسيا تواصل تعاونها مع إيران بشأن الوضع في سوريا، لافتا إلى أن طهران ساهمت بشكل إيجابي في الكثير من المواقف.

وعقدت القمة الثلاثية بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، في شهر فبراير/ شباط الماضي في مدينة سوتشي، ويعد هذا اللقاء الرابع لزعماء الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية.

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

وفي سبتمبر/ أيلول عام 2018، وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة

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