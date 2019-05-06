استشهاد 8 رجال أمن مصريين في هجوم ارهابي على العريش شمال سيناء

الوقت- اعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان استشهاد 8 رجال أمن مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش شمال سيناء، فيما تم القضاء على 5 مسلحين أثناء ملاحقة الجيش للمهاجمين وفق بيان للداخلية المصرية.

واضاف بيان الداخلية المصرية إن "عددا من العناصر الإرهابية استهدفوا صباح اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد 6 مجند".

وكانت مصادر أمنية مصرية قد ذكرت أن الجيش المصري يلاحق حاليا عناصر إرهابية، بعد هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في العريش شمالي سيناء.

وقالت مصادر مصرية ان الهجوم المسلح أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأمن المصرية.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا، قالوا إنها لضابط مصري لقي مصرعه في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف نقطة التفتيش.