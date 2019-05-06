روحاني يدعو الى مزيد من التضامن والتعاطف في صفوف الامة الاسلامية

الوقت- بعث الرئيس الايراني حسن روحاني برقيات تهنئة منفصلة الى رؤساء الدول الاسلامية لمناسبة عيد الفطر السعيد، معتبرا هذا العيد تجسيدا لوحدة وتضامن وترسيخ الاواصر الاجتماعية بين المسلمين.

واعتبر الرئيس روحاني في هذه البرقيات عن امله بان نشهد ببركة شهر رمضان المبارك والقيم المعنوية الحاصلة من هذا العيد الكبير، المزيد من التضامن والتعاطف في صفوف الامة الاسلامية واجتثاث الحقد والنفاق ودحر الظالمين وارساء السلام والاستقرار في انحاء العالم حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

واضاف، ان عيد الفطر هو تجسيد للوحدة والتضامن وترسيخ الاواصر الاجتماعية بين المسلمين، داعيا الباري تعالى ليمن على المسلمين بالعزة والشموخ.