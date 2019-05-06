برلماني تشيكي: أمريكا والناتو يدعمان الإرهاب في سوريا

الوقت- أكد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سوريا الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش أن أمريكا ودولاً أخرى في حلف الناتو تقوم بدعم الإرهاب في سوريا من خلال نشرها معلومات مضلّلة عما يجري في محافظة إدلب.

وانتقد غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم الصمت الذي تمارسه دول الغرب تجاه استمرار دعم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لـ "جبهة النصرة" وغيره من التنظيمات الإرهابية ومدّها بالسلاح والمال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب السوري.

يذكر أن النظام التركي منذ سنوات حوّل أراضي تركيا إلى مقرّ ومعبر للتنظيمات الإرهابية إلى سوريا وقدّم مختلف أنواع الدعم لها.