عراقجي: من المحتمل أن تتمكن اليابان من وضع الأمريكيين في صورة الظروف الراهنة

الوقت- أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أنه من المحتمل أن تتمكن اليابان من وضع الأمريكيين في صورة الظروف الراهنة.

في تصريح لقناة "ان اج كي" اليابانية أعرب عباس عراقجي عن أمله في أن تؤدي زيارة رئيس وزراء اليابان إلى طهران لخفض التوترات في المنطقة.

ولفتت القناة إلى جانب من تصريحات عراقجي التي قال فيها: "إيران لم ترغب في السابق بدخول بلد ثالث بوساطة بين إيران وأمريكا"، قائلة: إن تصريحات عراقجي حول زيارة آبي إلى طهران مؤشر على ترحيب طهران بوساطة طوكيو.

كما رحّب عراقجي بزيارة رئيس وزراء اليابان إلى طهران، قائلاً: إن آبي سيلتقي الأسبوع المقبل مع المسؤولين الإيرانيين ومن بينهم قائد الثورة الاسلامية.