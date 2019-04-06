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  الثلاثاء 30 رمضان 1440

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أخبار

عباس موسوي: قلقون بشدة من الصراع على السلطة بين جهات أجنبية في السودان

الثلاثاء 30 رمضان 1440
 
 
 
 
 
عباس موسوي: قلقون بشدة من الصراع على السلطة بين جهات أجنبية في السودان
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الوقت- أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من الصراع على السلطة في السودان وتحويل هذا البلد إلى ساحة لصراع جهات أجنبية.

أعرب السيد عباس موسوي في معرض تعليقه على تصاعد حدّة الأزمة الداخلية في السودان، عن قلقه من تصعيد التوترات وترسيخ الخلافات الداخلية في هذا البلد، معرباً عن تعازيه ومواساته لأسر قتلى وضحايا الأحداث الاخيرة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بمطالب الشعب وأهمية تسليم السلطة فورا الى المدنيين.

وتابع: من الضروري تخلّي جميع الأطراف الداخلية للصراع في هذه الأزمة عن نهج توجيه الاتهامات وترسيخ الكراهية الداخلية وعدم ثقة الأطراف بعضها البعض، والسعي للخروج من الأزمة عبر اتباع توجهات سياسية وديمقراطية والحوار بين الأطراف.

كذلك دعا موسوي إلى يقظة الشعب السوداني تجاه تدخل الأطراف التي لديها سوابق في خلق العنف والتطرف وتدريب ونشر الإرهاب في الشؤون الداخلية للسودان، محذراً من تدخل القوى الأجنبية التي يمكنها التسبب في تعقيد واطالة الأزمة، معرباً عن قلقه من الصراع على السلطة في هذا البلد وتحويل السودان إلى ساحة لصراع جهات أجنبية.

كما أعرب المتحدث باسم الخارجية عن أمله في أن تنهي جميع الأطراف الداخلية السودانية الصراعات عشيّة عيد الفطر المبارك وعلى أساس احترام مطالب الشعب السوداني، والمضي بخطوات في مسيرة عودة الاستقرار الداخلي والأمن للشعب السوداني.

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عباس موسوي التوترات السلطة السودان

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