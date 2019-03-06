خلاف بين البنتاغون وترامب بخصوص سفينة حربية

الوقت- قال المتحدث باسم البنتاغون، اللفتنانت كولونيل، جو بوتشينو إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أبلغت البيت الأبيض بأنه لا مجال لتسييس الجيش الأمريكي.

واضاف المسؤول الامريكي في بيان، "الوزير (باتريك) شاناهان طلب من رئيس الأركان التواصل مع المكتب العسكري بالبيت الأبيض وتأكيد أمره الرسمي بعدم تسييس وزارة الدفاع"، مضيفا أن "رئيس الأركان أفاد بأنه أكد هذه الرسالة".

تصريحات المتحدث جاءت وسط الجدل الدائر حول إرسال مسؤولين أمريكيين توجيها للبحرية الأمريكية بإبعاد المدمرة "جون إس ماكين" المرابطة في القاعدة الأمريكية في اليابان، عن الأنظار أثناء إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا هناك مؤخرا.

وكان المكتب العسكري بالبيت الأبيض أصدر توجيها للأسطول الخامس (قاعدته الرئيسية في اليابان) التابع للبحرية الأمريكية بتخفيف مدى رؤية السفينة الحربية التي تحمل اسم منافس ترامب السياسي السابق (جون ماكين) أثناء إلقاء ترامب كلمته في اليابان.

ورغم عدم تنفيذ هذا التوجيه بعد أن اكتشف مسؤولون كبار بالبحرية هذا الأمر، فإن هذه الواقعة تثير تساؤلات بشأن تسييس الجيش الأمر واضطر الجيش أواخر الأسبوع الماضي إلى اتخاذ سلسلة إجراءات دون أن ينقل السفينة من المرفأ، بما فيها تغطية اسم السفينة بقطعة قماش، وتلقى طاقمها أمرا بإزالة أي لوحات أو عبارات يذكر فيها اسم السفينة، حسب صور اطلعت عليها الصحيفة.

ثم قرر الجيش إزالة القماش ونشر بدلا عنه أمام السفينة بارجة كبيرة لإخفائها عن أنظار رئيس الدولة، كما منح عطلة للبحارة الذين يرتدون قبعات كتب عليها اسم السفينة، حسب مصادر مطلعة للصحيفة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الأسطول السابع، كلايتون دوس، أن كل هذه الإجراءات تم التخلي عنها قبل وصول ترامب إلى القاعدة، قائلا إن قيادة الجيش قررت إبقاء جميع السفن بوضعها الطبيعي.

وذكر ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" بعد ورود تقرير "وول ستريت جورنال" أنه ليس على دراية بشأن أي إجراءات اتخذت مع السفينة خلال زيارته إلى اليابان.