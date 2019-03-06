الجبيريهاجم قطر بعد القمتين العربية والخليجية والدوحة ترد

الوقت- هاجم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير"، دولة قطر، بعدما أعرب وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" عن تحفظ بلاده على بياني القمتين العربية والخليجية.

وقال "الجبير"، عبر موقع "تويتر"، إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات، ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.

وتابع الوزير السعودي: "قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف قائلاً: "الجميع يعلم أن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً"

وتحدى مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية،"أحمد بن سعيد الرميحي"، وزير الشؤون الخارجية السعودي، "عادل الجبير"، بأن ينشر المسودة الأولى للبيان الختامي للجامعة العربية.

وجاء ذلك في معرض رد "الرميحي" على اتهامات الجبير لقطر – في تغريدة على تويتر – بتجاوز الأعراف المتبعة، وإعلان موقفها بعد انتهاء الاجتماعات الخليجية والعربية.

وألمح "الرميحي" إلى أن قطر لم تتحفظ على المسودة الأولى للبيان الختامي، لكنه جرى تغييرها لاحقا، وهو ما تسبب في إعلان تحفظها بعد الكشف عن البيان.

ورد "الرميحي" على "الجبير" قائلاً: "معاليك أتمنى أن تمتلك زمام المبادرة وتنشر المسودة الأولى للبيان الختامي للجامعة العربية".

في وقت سابق ، قال وزير خارجية قطر، الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، إن "قطر تتحفّظ على بياني القمتين العربية والخليجية، لأن بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".

وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن "قمتي مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن"، ثم تابع قائلاً: "كنا نتمنّى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران".