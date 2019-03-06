سلاح الجو المسير اليمني يستهدف معسكراً لقوات العدوان السعودي

الوقت- نفذ سلاح الجو المسير في الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً بطائرة قاصف كي 2 على عرض عسكري لقوات العدوان ومرتزقته في معسكر رأس عباس في عدن.

وأكد مصدر في سلاح الجو لموقع المسيرة نت نجاح العملية التي نفذت أمس لافتا إلى أنها تمت بعد رصد استخباراتي دقيق لتجمعات وتحركات قوى العدوان والمرتزقة داخل المعسكر.

إلى ذلك قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وجرح آخرون خلال هجوم للجيش واللجان الشعبية اليمنية على مواقعهم شرق الخوبة في محور جيزان الليلة الماضية حيث تم تكبيدهم خسائر في العتاد ومصادرة أسلحة لهم.

وكانت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية نفذت كمينا قبالة جبل قيس بذات المحور على مجموعة من المرتزقة ما أدى إلى سقوط عدد منهم بين قتيل ومصاب.

من جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى أنه تم تحرير 62 أسيرا من عناصر الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل مع الطرف الآخر في جبهة الساحل الغربي.