القوات السودانية تقتحم ميدان الاعتصام امام مقر قيادة الجيش

الوقت- اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين ان القوات السودانية اقتحمت ميدان الاعتصام امام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم.

واكدت اللجنة سقوط ثلاثة اشخاص وإصابة 60 اخرين بجروح خطيرة بعد اقتحام القوات السودانية ميدان الاعتصام امام مقر قيادة الجيش.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين أهالي الخرطوم الى الخروج للشوارع والتوجه لمنطقة الاعتصام للدفاع عن المعتصمين ووقف المجزرة، وحمل تجمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري مسؤولية سلامة المعتصمين.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين انه على الثوار التزام السلمية التي أسقطت أكثر الطغاة دموية في تاريخنا وهي القادرة على إسقاط أذياله.

بدورها قالت قوى إعلان الحرية والتغييرحول تطورات الاحداث " لم ينتظر المجلس الانقلابي كثيراً على وعوده الكاذبة، ولم يتحمل ارتداء الزيف فى الشعارات والمواقف أيام معدودات ليكشف عن وجهه الحقيقي وهو يغدر فجر اليوم بالآلاف من المعتصمات والمعتصمين من أبناء وبنات شعبنا الثوار بمحيط القيادة العامة للجيش، مطلقاً الرصاص بسخاء حقود، ليعيد في خواتيم شهر رمضان لهذا العام ذات تفاصيل مجزرته التي ارتكبها فى العام ١٩٩٠ بحق شهداء رمضان وفي نفس اليوم الثامن والعشرين منه. وفي الوقت الذى امتدت فيه الأيادي الوطنية الشريفة إلى هذا المجلس فى طاولات التفاوض لنقل السلطة إلى الشعب، أبت نفسه اللئيمة المتعطشة للدماء إلا أن تمتد إلى البندقية الغادرة ليكتب هذا المجلس الانقلابي بدماء الشهداء والجرحي نهايته من حيث ينشد البقاء متسلطاً و بالبغي حاكماً دون شرعية.

تسقط تالت. لقد سقط قناع المجلس العسكري وكشف عن وجهه بأنها لم تسقط قط وسيرد الشعب السوداني عليه بسلاح السلمية، ومقاومة العنف

إننا ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري وفي إطار تنظيم التصعيد الثوري السلمي ندعوكم للآتي:

أولاً: تترييس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فوراً

ثانياً: الخروج فى مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى.

وقال شهود ومحطات تلفزيون إن قوات الأمن السودانية اقتحمت موقع اعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وسط طلقات نار فيما وصفه لفض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع.