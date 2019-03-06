قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة إعزاز شمال حلب

الوقت- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ان 14 قتيلا على الأقل سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة، مساء الأحد، في مدينة إعزاز شمال حلب.

وذكر المرصد أن انفجارا ضخما ناجما عن سيارة مفخخة وقع في منطقة سوق الحدادين وسط إعزاز بريف حلب الشمالي، أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح من جامع المتيم.

وقال المرصد إن الانفجار أسفر عن مقتل 14 مدنيا، بينهم 4 أطفال دون سن الـ18، وإن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر طبي في إعزاز، أن انفجار سيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة.

وأضاف المصدر أن الانفجار "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية"، ولفت أيضا إلى أن المكان الذي وقع فيه الحادث "كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع".

وفي سياق متصل أعلن مصدر عسكري سوري رسمي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مساء الأحد مطار "التيفور" العسكري بريف حمص.

وقال المصدر، في بيان نقلته وكالة "سانا": "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار، وأضاف المصدر أن القصف أسفر أيضا عن إصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.