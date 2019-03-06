موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 29 رمضان 1440

إخترنا لكم

فرنسا والغرب وازدواجية التعاطي مع أزمات الشرق

فرنسا والغرب وازدواجية التعاطي مع أزمات الشرق الوقت- أربع سنوات على بدء الحرب اليمنية ولا يزال الغرب يغذي السعودية بالأسلحة لقتل المدنيين في اليمن وبالرغم من جميع التحذيرات التي أطلقتها منظمات دولية لمنع توريد الأسلحة إلى السعودية إلا أن الغرب يصّر ...

خطاب القدس للسيد نصرالله: رسائل ومعادلات بالجملة الوقت- على وقع إحياء الملايين ليوم القدس العالمي في الدول العربية والإسلامية، أشهر السيد نصرالله سيفه في خطاب القدس معلناً استعداده للنزال والانتصار في أي مواجهة مقبلة.

السعودية والمغرب.. اختلاف الرؤى ونقطة اللا عودة الوقت- أجواء متوترة لا تزال تخيّم على العلاقات السعودية_المغربية بعد سلسلة الاستفزازت التي قامت بها السعودية تجاه المغرب، ما أجبر الأخير على اتخاذ مجموعة مواقف كان من شأنها أن توصل العلاقة بين ...

الدعوة الرسمية السعودية لأمير قطر.. هل هو فخ جديد أم إنه اعتراف بالهزيمة ؟ الوقت- لدى الرياض انطباع بأن مشاركة الأمير القطري في الاجتماع المزمع عقده في مدينة مكة المكرمة لن يشكل تهديدًا، وحتى إذا لم يقبل الشعب القطري هذه الدعوة، فهذا يعني معارضة الدوحة لمبدأ الوقوف في مواجهة مع إيران ومنع طهران من التدخل في الشؤون العربية.

يوم القدس العالمي.. فسحة أمل لا تنحسر الوقت- صحيح أن الكثير من الأنظمة العربية تراجعت عن حماية القضية الفلسطينية، هذا إذا كانت تحميها بالأساس، ولكن لا تزال هذه القضية تمسّ وجدان الشارع العربي والإسلامي على اختلاف انتماءاته لأن الظلم مهما طال...

أخبار

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة، في مدينة إعزاز شمال حلب

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة، في مدينة إعزاز شمال حلب

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة، في مدينة إعزاز شمال حلب

وزير الخارجية القطري: مبادرة ايران تستحق النظر والدراسة والتجاوب وزير الخارجية القطري: مبادرة ايران تستحق النظر والدراسة والتجاوب

"متحدون ضد صفقة القرن".. مؤتمر مناهض لورشة البحرين الوقت- احتضنت العاصمة اللبنانية، بيروت، مؤتمراً بعنوان " متحدون ضد صفقة القرن المناهض لورشة البحرين"، نظمته القوى السياسية والحزبية والنقابية وقوى المقاومة العربية والاسلامية.

وسط توتر الأوضاع.. "تجمّع المهنيين" السودانيين يؤكّد تمسّكه بمطالبه والمجلس العسكري يحذّر الوقت- أكد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات تمسّكه بمطالبه، ودعا إلى تنظيم مسيرات لدعم الاعتصام، وذلك في وقت حذّر فيه المجلس العسكري الانتقالي من خطورة تشكيل حكومة مدنية حالياً.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على ريف القنيطرة الوقت-أعلن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان صهيوني استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 جنود بجروح.

اللواء الركن العاطفي: سنذهل المعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق الوقت- أكّد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي السبت، أن الصناعات العسكرية اليمنية تمضي قدماً في إنجازاتها التسليحية والتقنية المتطورة المواكبة لمتطلبات ومقتضيات الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال الجمهورية اليمنية.

شكر وتقدير لرياضيين شابين إيرانيين خلال صلاة الجمعة في طهران الوقت- تم يوم الجمعة الفائت تكريم مراهقين إيرانيين رفضا مواجهة رياضيين صهاينة في محافل رياضية عالمية..

مسلحو (جبهة النصرة) يعتدون بالصواريخ على بلدتين بريف حماة الوقت- واصلت التنظيمات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب واعتدت بعدة صواريخ على بلدتي قلعة المضيق والكركات بريف حماة الشمالي الغربي.

مؤتمر في العاصمة البلغارية بمناسبة يوم القدس العالمي الوقت- نظمت سفارات سورية وإيران والعراق والجزائر وفلسطين مؤتمرا في العاصمة البلغارية صوفيا بمناسبة يوم القدس العالمي.

الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية الوقت- أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية عقب إعلان السلطات الإسرائيلية الخميس نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

ميدل إيست آي: السعودية تستخدم الدين لأغراض سياسية! الوقت-هاجمت الأكاديمية السعودية، مضاوي الرشيد، في مقالها المنشور بموقع "ميدل إيست آي"

بالصورة ترامب يقدم هدية جديدة لنتياهو من أجل دعمه مرة أخرى في الانتخابات! الوقت- كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس، في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة

رغم العقوبات...الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي الوقت- أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم أمس، في تقرير نشرته على صفحتها ا

هواوي ترد بطريقة مبتكرة على عقوبات ترامب؟! الوقت- قالت وزارة التجارة الصينية اليوم في بيان منشور على موقعها أنها اتخذت خطوة جديدة ...

قطر تشدد الخناق على دول الحصار! الوقت-أعلن رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحفي أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ستبحث سلسلة

مقتل 11 أمريكياً واصابة 6 آخرين في هجوم مسلح! الوقت-أعلنت وسائل اعلامية صباح اليوم مقتل 11 شخصا واصابة 6 آخرين بعدما هاجم مسلح مجمعا

السيد نصر الله: القمم الثلاث فشل ذريع ويحق للمقاومة امتلاك السلاح الذي تحتاجه شراء وتصنيعاً! الوقت-أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال خطابه في يوم القدس العالمي إن

جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر

العراق يرفض بيان القمة العربية ويؤكد أنه لم يشارك في صياغته العراق يرفض بيان القمة العربية ويؤكد أنه لم يشارك في صياغته

البيان الختامي لمسيرة يوم القدس في ايران: السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة البيان الختامي لمسيرة يوم القدس في ايران: السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اللواء الركن العاطفي: سنذهل المعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق

شكر وتقدير لرياضيين شابين إيرانيين خلال صلاة الجمعة في طهران

وسط توتر الأوضاع.. "تجمّع المهنيين" السودانيين يؤكّد تمسّكه بمطالبه والمجلس العسكري يحذّر

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على ريف القنيطرة

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة، في مدينة إعزاز شمال حلب

"متحدون ضد صفقة القرن".. مؤتمر مناهض لورشة البحرين

وزير الخارجية القطري: مبادرة ايران تستحق النظر والدراسة والتجاوب

مساعد وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع الدول الخليجية

يوم القدس العالمي.. فسحة أمل لا تنحسر

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان لا يزال يواصل بلطجته!

"يوم القدس وصفقة القرن" يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون

السعودية تحاول أن تحمي نفسها في الدقيقة "90"

ديلي ميرو: ابن سلمان اشترى لوحة مزيفة بمبلغ 450 مليون دولار

"ناشيونال إنترست": عصر الهيمنة والقوة الأمريكية في العالم يقترب من نهايته

ما هي أبعاد أزمة التجسس الإماراتي على البحرين؟

نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة وترامب يحاول إنقاذه

الصين تحذر واشنطن من التدخل في علاقتها مع طهران

الكنيست يحلّ نفسه بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة

وزير الخارجية الإيراني في بغداد... أبرز أبعاد وأهداف هذه الزيارة ورسائلها الخاصة

رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني: إيران تتبوأ المركز الأول في القوة السيبرانية بالمنطقة

الفصائل المسلحة في إعزاز بريف حلب في حالة انقسام واقتتال مجدداً

السيد نصر الله: القمم الثلاث فشل ذريع ويحق للمقاومة امتلاك السلاح الذي تحتاجه شراء وتصنيعاً!

"الأسرة المجاهدة" يوم من حياة ابنة السيد حسن نصر الله

ما هي رسائل اتصال رئيس الوزراء البحريني بأمير قطر؟

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفطي

مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي يكشف عن برامج نسخته الـ32

قمم "ضرار": ما الذي تريده السعودية من قمم مكّة؟

المعارضة تنهار في آخر معاقلها... هل يسلّمون إدلب؟

قطار الأسلحة الغربية يستمر في سيره إلى جنة الإرهاب والدكتاتورية والحروب

غزّة تكسر نتنياهو وصفقة القرن

خلافات عميقة بين أعداء اليمن.. هل تحالف العدوان على وشك الانهيار؟

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية.. الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

"الإعلام العربي والقضية الفلسطينية" تخاذل مستمر والمُضي قُدماً في عجلة التطبيع مع تل أبيب

هيومن رايتس ووتش تشيد بإيران وتدعو الدول العربية إلى الاقتداء بها

لهذا السبب لم ترسُ سفينة "بحري ينبع" السعودية في ميناء لوهافر الفرنسي!

هل ينهار تحالف السعودية من بوابة المهرة؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية الكيان الصهيوني

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة، في مدينة إعزاز شمال حلب

الإثنين 29 رمضان 1440
 
 
 
 
 
قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة، في مدينة إعزاز شمال حلب

مواضيع ذات صلة

عشرات القتلى في تفجير استهدف مقر حركة نور الدين زنكي في اعزاز

يلدريم: الحدود السورية التركية من اعزاز الى جرابلس باتت مؤمنة بالكامل

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ان 14 قتيلا على الأقل سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة، مساء الأحد، في مدينة إعزاز شمال حلب.

وذكر المرصد أن انفجارا ضخما ناجما عن سيارة مفخخة وقع في منطقة سوق الحدادين وسط إعزاز بريف حلب الشمالي، أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح من جامع المتيم.

وقال المرصد إن الانفجار أسفر عن مقتل 14 مدنيا، بينهم 4 أطفال دون سن الـ18، وإن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر طبي في إعزاز، أن انفجار سيارة مفخخة وقع قرب مقر الأمن الجنائي وسط المدينة.

وأضاف المصدر أن الانفجار "أودى بحياة 14 شخصا، فيما أصيب 28 آخرون، كحصيلة أولية"، ولفت أيضا إلى أن المكان الذي وقع فيه الحادث "كان مكتظا بالناس، والحصيلة مرشحة للارتفاع".

وفي سياق متصلأعلن مصدر عسكري سوري رسمي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم صاروخي إسرائيلي استهدف مساء الأحد مطار "التيفور" العسكري بريف حمص.

وقال المصدر، في بيان نقلته وكالة "سانا": "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار، وأضاف المصدر أن القصف أسفر أيضا عن إصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا حلب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة