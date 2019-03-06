وزير الخارجية القطري: مبادرة ايران تستحق النظر والدراسة والتجاوب

الوقت- أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ان مبادرة عدم الاعتداء التي أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تستحق النظر والدراسة والتجاوب.

واضاف ال ثاني في مقابلة تلفزيونية أنه "لا يوجد تصور عربي مشترك تجاه إيران"، مضيفا أن إن هناك انقساما بخصوص البيانات التي صدرت عن القمتين الخليجية والعربية في مكة المكرمة بخصوص إيران.

وردا على سؤال بخصوص ما يشاع بشأن وجود ضغط سعودي إماراتي على السودان من أجل عزل قطر، أشار وزير الخارجية إلى أن الاتصالات مع الخرطوم متواصلة، لكنها لم تصل إلى مستويات رفيعة، موضحا أن الاتصالات على المستويات الرفيعة ستأتي في الوقت المناسب عند وجود خارطة طريق واضحة ونتائج واضحة للحوار الوطني في السودان.