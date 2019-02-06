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  الأحد 28 رمضان 1440

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أخبار

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على ريف القنيطرة

الأحد 28 رمضان 1440
 
 
 
 
 
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني على ريف القنيطرة
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الوقت-أعلن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان صهيوني استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 جنود بجروح.

وفي تصريح لـ "سانا" ذكر مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية قادمة من اتجاه الجولان المحتل .. وعلى الفور قامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".

وتابع المصدر أنه "في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجراً جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي وقد أسفر العدوان عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجراح إضافة إلى بعض الخسائر المادية".

يذكر أنه في السابع عشر من الشهر الماضي تصدّت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لأهداف معادية قادمة باتجاه القنيطرة .

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كلمات مفتاحية :

الدفاعات الجوية عدوان صهيوني جنوب غرب دمشق القنيطرة

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