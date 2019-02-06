اللواء الركن العاطفي: سنذهل المعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق

الوقت- أكّد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي السبت، أن الصناعات العسكرية اليمنية تمضي قدماً في إنجازاتها التسليحية والتقنية المتطورة المواكبة لمتطلبات ومقتضيات الدفاع عن سيادة ووحدة واستقلال الجمهورية اليمنية.

وقال العاطفي وفق ما نقلت عنه قناة المسيرة: "سنذهل المتكبرين والمتغطرسين والمعتدين على الشعب اليمني بالمفاجآت التي لن يتوقعوها على الإطلاق".

وتابع وزير الدفاع خلال ترأسه اجتماعاً للجنة إعداد العقيدة العسكرية للجمهورية اليمنية: " لقد طوّرنا وصنعنا الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والهجومية وصنعنا القذائف والكثير من الأسلحة ونحن الآن في المراحل الأخيرة من إعادة جاهزية وتطوير وتصنيع الدفاعات الجوية المختلفة".

وأضاف" ومع كل هذه الإنجازات والنجاحات النوعية نؤكد للجميع بان أيدينا مازالت ممدودة للسلام وفقاً لاتفاق السويد وقمنا تحت إشراف الأمم المتحدة بتنفيذ إعادة الانتشار للمرحلة الأولى من ثلاثة موانئ هي الحديدة والصليف ورأس عيسى من طرف واحد، رغم جهوزيتنا العالية للدفاع عن مدينة الحديدة لعشرات السنين".

وأكد وزير الدفاع لكل أبناء اليمن الأحرار أن القوات المسلحة واللجان الشعبية أصبحت اليوم تمتلك زمام المبادرة في توجيه الضربات الموجعة والمزلزلة للعدو في عمق أراضيه ومنشآته الحيوية.