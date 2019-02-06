شكر وتقدير لرياضيين شابين إيرانيين خلال صلاة الجمعة في طهران

الوقت- تم يوم الجمعة الفائت تكريم مراهقين إيرانيين رفضا مواجهة رياضيين صهاينة في محافل رياضية عالمية.

ووفقًا لوكالة فارس للأنباء ، تم في صلاة الجمعة في طهران تكريم آريان غلامي وأمير حسن عرب ، الذين رفضا منافسة رياضيين صهاينة.

أمير حسن عرب ، البالغ من العمر 16 عاماً ،لاعب كاراتيه ، الذي كان حاضراً في كأس العالم في كوكوشين في بلغاريا ، هزم خصومه ، وفي المباراة النهائية دون تلقي أوامر، ودفاعاً عن الشعب الفلسطيني المضطهد ، رفض النزال مع رياضي صهيوني .

وآريان غلامي ، لاعب شطرنج البالغ من العمر 17 عاماً ، والذي حضر كأس العالم على نفقته شخصية ، وصل للنهائي ورفض مواجهة لاعب صهيوني.

وتم تكريم اللعبين من قبل المرشد الأعلى ، واللواء قاسم سليماني والسيد سعيد جليلي.