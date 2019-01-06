مؤتمر في العاصمة البلغارية بمناسبة يوم القدس العالمي

الوقت- نظمت سفارات سورية وإيران والعراق والجزائر وفلسطين مؤتمرا في العاصمة البلغارية صوفيا بمناسبة يوم القدس العالمي.

وألقيت خلال المؤتمر العديد من الكلمات التي عبرت عن الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وحقه المشروع باسترجاع أراضيه المغتصبة ونددت بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وخرقه المستمر والفاضح للقوانين والمعاهدات الدولية.

كما نددت الكلمات بالسياسة الأمريكية الداعمة للاحتلال وبالأخص قراراتها الأخيرة حول اعتبار الجولان السوري تابعا لكيان الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالقدس عاصمة لهذا الكيان الغاصب معتبرة أن الإرهاب الذي تتعرض له سورية وشعبها هو صناعة إسرائيلية أمريكية هدفه تمكين وتسهيل تحقيق المؤامرات والمخططات الخبيثة المحاكة ضد الشعوب العربية.

حضر المؤتمر سفراء جمهورية فنزويلا البوليفارية وكوبا واندونيسيا وممثل عن سفارة الكويت ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية البلغارية الفلسطينية ونقيبة الصحفيين البلغار وممثلون عن عدد من الأحزاب والهيئات والمنظمات الشعبية البلغارية.

وشارك في فعاليات المؤتمر أبناء الجاليات السورية واللبنانية والفلسطينية والعراقية والإيرانية وحشد من المواطنين البلغار.