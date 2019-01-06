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  السبت 27 رمضان 1440

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية

السبت 27 رمضان 1440
 
 
 
 
 
الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية
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الوقت- أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية عقب إعلان السلطات الإسرائيلية الخميس نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وفي بيان اليوم السبت قال الاتحاد: "الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، وكذلك عرقلة لعملية (السلام(".

وتابع البيان: "الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وأضاف البيان: "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين".

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