الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية

الوقت- أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الشديد لسياسة الاستيطان الإسرائيلية عقب إعلان السلطات الإسرائيلية الخميس نشر مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وفي بيان اليوم السبت قال الاتحاد: "الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي أمر غير قانوني وفقاً للقانون الدولي، وكذلك عرقلة لعملية (السلام(".

وتابع البيان: "الاتحاد الأوروبي سيواصل الانخراط في اتصالاته بين الطرفين وشركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو مفاوضات حل الدولتين".

وأضاف البيان: "سياسة الاستيطان وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين".