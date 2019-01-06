موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 27 رمضان 1440

إخترنا لكم

السعودية والمغرب.. اختلاف الرؤى ونقطة اللا عودة

السعودية والمغرب.. اختلاف الرؤى ونقطة اللا عودة الوقت- أجواء متوترة لا تزال تخيّم على العلاقات السعودية_المغربية بعد سلسلة الاستفزازت التي قامت بها السعودية تجاه المغرب، ما أجبر الأخير على اتخاذ مجموعة مواقف كان من شأنها أن توصل العلاقة بين ...

الدعوة الرسمية السعودية لأمير قطر.. هل هو فخ جديد أم إنه اعتراف بالهزيمة ؟ الوقت- لدى الرياض انطباع بأن مشاركة الأمير القطري في الاجتماع المزمع عقده في مدينة مكة المكرمة لن يشكل تهديدًا، وحتى إذا لم يقبل الشعب القطري هذه الدعوة، فهذا يعني معارضة الدوحة لمبدأ الوقوف في مواجهة مع إيران ومنع طهران من التدخل في الشؤون العربية.

يوم القدس العالمي.. فسحة أمل لا تنحسر الوقت- صحيح أن الكثير من الأنظمة العربية تراجعت عن حماية القضية الفلسطينية، هذا إذا كانت تحميها بالأساس، ولكن لا تزال هذه القضية تمسّ وجدان الشارع العربي والإسلامي على اختلاف انتماءاته لأن الظلم مهما طال...

"يوم القدس وصفقة القرن" يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون الوقت- عام بعد آخر تتضح أكثر فأكثر أهمية يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني (قدس) في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من كل عام. يحلّ يوم القدس هذا العام ع

نتنياهو وعقدة تشكيل الحكومة الوقت- ساعات قليلة تفصلنا عن المهلة الأخيرة التي أعطاها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من أجل تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، لبنيامين نتنياهو، وحتى اللحظة لم ينجح الأخير بتشكيل الحكومة وربما فشله في...

أخبار

ميدل إيست آي: السعودية تستخدم الدين لأغراض سياسية!

ميدل إيست آي: السعودية تستخدم الدين لأغراض سياسية!

الوقت-هاجمت الأكاديمية السعودية، مضاوي الرشيد، في مقالها المنشور بموقع "ميدل إيست آي"

بالصورة ترامب يقدم هدية جديدة لنتياهو من أجل دعمه مرة أخرى في الانتخابات! الوقت- كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس، في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة

رغم العقوبات...الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي الوقت- أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم أمس، في تقرير نشرته على صفحتها ا

هواوي ترد بطريقة مبتكرة على عقوبات ترامب؟! الوقت- قالت وزارة التجارة الصينية اليوم في بيان منشور على موقعها أنها اتخذت خطوة جديدة ...

قطر تشدد الخناق على دول الحصار! الوقت-أعلن رئيس اللجنة، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحفي أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ستبحث سلسلة

مقتل 11 أمريكي واصابة 6 آخرين في هجوم مسلح! الوقت-أعلنت وسائل اعلامية صباح اليوم مقتل 11 شخصا واصابة 6 آخرين بعدما هاجم مسلح مجمعا

السيد نصر الله: القمم الثلاثة فشل ذريع ويحق للمقاومة امتلاك السلاح الذي تحتاجه شراء وتصنيعًا! الوقت-أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال خطابه في يوم القدس العالمي إن

جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر

العراق يرفض بيان القمة العربية ويؤكد أنه لم يشارك في صياغته العراق يرفض بيان القمة العربية ويؤكد أنه لم يشارك في صياغته

البيان الختامي لمسيرة يوم القدس في ايران: السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة البيان الختامي لمسيرة يوم القدس في ايران: السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة

مسيرات حاشدة في العديد من البلدان احياءا ليوم القدس العالمي مسيرات حاشدة في العديد من البلدان احياءا ليوم القدس العالمي

طهران: القدس ليست للبيع والنصر النهائي للشعب الفلسطيني طهران: القدس ليست للبيع والنصر النهائي للشعب الفلسطيني

أنقرة تؤكد عزمها استلام منظومة "إس 400" رغم رفض واشنطن أنقرة تؤكد عزمها استلام منظومة "إس 400" رغم رفض واشنطن

زعيم كوريا الشمالية یعدم مبعوثه الخاص الى واشنطن زعيم كوريا الشمالية یعدم مبعوثه الخاص الى واشنطن

الصين تحذر واشنطن من التدخل في علاقتها مع طهران الصين تحذر واشنطن من التدخل في علاقتها مع طهران

آية الله خامنئي: التفاوض تكتيك امريكي لاستكمال استراتيجية الضغط على طهران آية الله خامنئي: التفاوض تكتيك امريكي لاستكمال استراتيجية الضغط على طهران

حوالي 3.5 مليارات دولار قيمة الهدر الغذائي في السعودية حوالي 3.5 مليارات دولار قيمة الهدر الغذائي في السعودية

الكنيست يحلّ نفسه بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الكنيست يحلّ نفسه بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة

رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني: إيران تتبوأ المركز الأول في القوة السيبرانية بالمنطقة الوقت- أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن إيران تتبوأ المركز الأول في القوة السيبرانية بالمنطقة.

الفصائل المسلحة في إعزاز بريف حلب في حالة انقسام واقتتال مجدداً الوقت- شهدت مدينة اعزاز المحتلة من قبل فصائل ما يسمى بـ"الجيش الحر" المدعومة من الاحتلال التركي، بريف حلب الشمالي، اشتباكات عنيفة بسبب اعتقال "الشرطة العسكرية" التابعة لهذا الفصيل المسؤول في فصيل "شهداء الشرقية".

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

البيان الختامي لمسيرة يوم القدس في ايران: السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة

قطر تشدد الخناق على دول الحصار!

العراق يرفض بيان القمة العربية ويؤكد أنه لم يشارك في صياغته

جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر

طهران: القدس ليست للبيع والنصر النهائي للشعب الفلسطيني

بالصورة ترامب يقدم هدية جديدة لنتياهو من أجل دعمه مرة أخرى في الانتخابات!

مقتل 11 أمريكي واصابة 6 آخرين في هجوم مسلح!

ميدل إيست آي: السعودية تستخدم الدين لأغراض سياسية!

السيد نصر الله: القمم الثلاثة فشل ذريع ويحق للمقاومة امتلاك السلاح الذي تحتاجه شراء وتصنيعًا!

زعيم كوريا الشمالية یعدم مبعوثه الخاص الى واشنطن

مسيرات حاشدة في العديد من البلدان احياءا ليوم القدس العالمي

أنقرة تؤكد عزمها استلام منظومة "إس 400" رغم رفض واشنطن

هواوي ترد بطريقة مبتكرة على عقوبات ترامب؟!

رغم العقوبات...الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد التزام إيران بالاتفاق النووي

ترامب: سنرسل 1500 جندي إلى الشرق الأوسط

الاعتصام يتحوّل إلى إضراب؛ إلى أين تتجه السودان؟

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي بصاروخ الجيش اليمني

ذا تايمز: الأردن سينضم الى قطر وايران ضد السعودية!

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان لا يزال يواصل بلطجته!

وزير الخارجية الإيراني في بغداد... أبرز أبعاد وأهداف هذه الزيارة ورسائلها الخاصة

"ظريف ومعاهدة عدم الاعتداء" اليد الإيرانية تمتد لحلّ النزاعات الإقليمية

مساعد وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع الدول الخليجية

طهران لـ" ترامب": سنغرق سفنكم الحربية في قاع البحر!

ديلي ميرو: ابن سلمان اشترى لوحة مزيفة بمبلغ 450 مليون دولار

جيروزاليم بوست: هناك انسجام وتعاون جيدين مع عملاء الاستخبارات السعودية!

ترامب: إيران يمكن أن تكون دولة عظمى ونرحب بجهود الوساطة اليابانية

رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني: إيران تتبوأ المركز الأول في القوة السيبرانية بالمنطقة

ظريف لترامب: : إيران سترى نهايتك وأنت لن ترى نهايتها أبداً!

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية.. الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

"صفقة القرن" هل تستجيب الأردن وفلسطين لضغوط السعودية؟

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفطي

علي رضا تابش مديراً لمهرجان أفلام الأطفال بنسخته الـ32 بايران

ماذا تعني حكومة نتنياهو "التوراتيّة"؟

السيد حسن نصر الله: داعش صناعة سعودية بطلب وقرار امريكي

قطار الأسلحة الغربية يستمر في سيره إلى جنة الإرهاب والدكتاتورية والحروب

مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي يكشف عن برامج نسخته الـ32

طهران تعلّق على بيان بولتون حول حاملة الطائرات الأمريكية

هل يعرّي البرلمان الأردني اتفاقية "الغاز" من نقاطها؟

كمين محكم للجيش اليمني.. مقتل وجرح أكثر من 100 عنصر من قوات التحالف السعودي

هل ينهار تحالف السعودية من بوابة المهرة؟

روحاني: إيران تعلن إيقاف بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل

الإخوان المسلمون جماعة إرهابية... إلى ماذا يتطلع "ترامب" وما هي نواياه الخبيثة ؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ميدل إيست آي: السعودية تستخدم الدين لأغراض سياسية!

السبت 27 رمضان 1440
 
 
 
 
 
ميدل إيست آي: السعودية تستخدم الدين لأغراض سياسية!

مواضيع ذات صلة

السعودية والمغرب.. اختلاف الرؤى ونقطة اللا عودة

الدعوة الرسمية السعودية لأمير قطر.. هل هو فخ جديد أم إنه اعتراف بالهزيمة ؟

حوالي 3.5 مليارات دولار قيمة الهدر الغذائي في السعودية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-هاجمت الأكاديمية السعودية، مضاوي الرشيد، في مقالها المنشور بموقع "ميدل إيست آي" يوم أمس الجمعة، السعودية متهمة إياها باستخدام الدين لأغراض سياسية، بالتزامن مع القمم التي تقيمها بدعوة من الملك سلمان.

وقالت الرشيد في مقالها "إن المؤتمرات الثلاث في مكة، لم تنعقد لمناقشة مسائل دينية وإنما لحشد الدعم لعاهل المملكة العربية السعودية حول أزمات سياسية خطيرة وخلافية ومثيرة للنزاع والشقاق".

وأكدت أن "المملكة ما فتئت تستخدم كجزء أساسي من استراتيجيتها القديمة المتجددة رمزية مدينة مكة المكرمة لتحقيق أهداف سياسية".

ولفتت إلى أن "إقحام القضايا السياسية في مكة وأكنافها ما هو سوى عمل "إسلاموي" رغم أن الحركة الإسلاموية محظورة من قبل النظام الذي لا يضيره ممارستها في المكان الذي يمثل رمزية دينية مهمة لجميع المسلمين حول العالم".

وتابعت بأن "النظام في السعودية يريد إسلاموية بدون إسلامويين، وبات الملك هو الإسلامي الوحيد الذي يملك حرية استغلال مكة ورمزيتها الدينية لتحقيق أغراض سياسية".

وأشارت إلى "أن سيطرة آل سعود على هذا المكان المقدس تعود لعام 1925 عندما سقطت المنطقة في أيدي القوات السعودية الوهابية الغازية."

وتابعت: "منذ ذلك الحين والنظام السعودي يبذل قصارى جهده لبناء شرعيته على أساس ما يقدمه من خدمات للمسلمين في مكة وبالذات ما يقدمه للحجيج. من المعروف أن المسلمين يشغل بالهم، وهم محقون في ذلك، من يسيطر على مكة على اعتبار أنه يمثل السلطة السياسية الراهنة التي تدير شؤون المسجد الحرام وتتحكم بمنافذ العبور إليه".

وقالت إن "النظام السعودي لا يلتزم بما يفرضه على مواطنيه وعلى المسلمين، بأن مكة مكان للعبادة فقط، ويستخدم مكة والعلماء التابعين له والذين يهيمنون على منبر الخطابة في مكة لمزج الدين بالسياسة".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السعودية مضاوي الرشيد ميدل إيست آي الدين لأغراض سياسية الملك سلمان

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة