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  الإثنين 29 رمضان 1440

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أخبار

هواوي ترد بطريقة مبتكرة على عقوبات ترامب؟!

السبت 27 رمضان 1440
 
 
 
 
 
هواوي ترد بطريقة مبتكرة على عقوبات ترامب؟!

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الوقت- قالت وزارة التجارة الصينية اليوم في بيان منشور على موقعها أنها اتخذت خطوة جديدة نحو تصعيد الحرب التجارية مع واشنطن، وأعلنت نيتها إعداد قائمة تضم أسماء الشركات الأجنبية التي تضر بالاقتصاد الصيني.

وأكدت في البيان أنها ستعد قائمة "المؤسسات عديمة الثقة" التي ستضم شركات ومنظمات وشخصيات تنتهك معايير السوق والعقود المبرمة وتعرقل الإمدادات للشركات الصينية لـ"أغراض غير تجارية" وتلحق أنواعا أخرى من الأضرار بالمشاريع التجارية في الصين ومصالحها الاقتصادية.

ولم يوضح بيان الوزارة هوية الشركات والشخصيات التي ستدرج في قائمتها السوداء أو ماهية الإجراءات التي ستتخذ بحقها، وتعهدت بنشر مزيد من المعلومات بهذا الخصوص قريبا.

وفي أعقاب إعلان الوزارة الصينية، رجحت صحيفة The Global Times التابعة لصحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم أن تلك القائمة السوداء قد تشمل شركتي "غوغل" الأمريكية وARM البريطانية، إذ سبق أن جمدتا مشاريعهما مع شركة "هواوي" الصينية العملاقة بطلب من أمريكا.

ويبدو أن هذه الخطوة ستكون بمثابة الرد بالمثل على قرار وزارة التجارة الأمريكية إدراج "هواوي" والشركات التابعة لها على قائمة الشركات التي يحتاج الموردون، لتزويدها بتكنولوجيات أمريكية، إلى ترخيص خاص يصعب الحصول عليه.

كما تهدد الولايات المتحدة بمنع "هواوي" من استخدام المكونات أمريكية الصنع في منتجاتها، وذلك على خلفية وصول المفاوضات بين واشنطن وبكين حول إنهاء الحرب التجارية بينهما إلى طريق مسدود مرة أخرى.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أن "هواوي" تشكل خطرا على أمنها القومي، متهمة الشركة بالتجسس لصالح الحكومة الصينية ومواصلة التعاون مع إيران.

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هواوي الصين أمريكا’ ترامب عقوبات ايران تجسس

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