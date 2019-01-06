مقتل 11 أمريكي واصابة 6 آخرين في هجوم مسلح!

الوقت-أعلنت وسائل اعلامية صباح اليوم مقتل 11 شخصا واصابة 6 آخرين بعدما هاجم مسلح مجمعا حكوميا في مدينة فيرجينيا بيتش في ولاية فيرجينيا بشرق الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقال قائد الشرطة جيمس كيرفيرا في مؤتمر صحافي إن “المسلح وهو موظف في المرافق العامة منذ فترة طويلة، قتل أيضا في الهجوم”.

وأفاد مستشفى فرجينيا بيتش العام في تغريدة له بأن ستة أشخاص تلقوا العلاج في المستشفى، وجريحاً منهم تم تحويله إلى مستشفى نورفولك العام.

وبين مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنه يقدم دعماً في المكان للسلطات المحلية.

من جانبه، وصف عمدة فرجينيا بيتش بوبي ديير إطلاق النار: "بأكثر الأيام مأساوية" في تاريخ المدينة.