جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر

الوقت- وصف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي بأنه “إرهابي متنكر”.

وبحسب مجلة “نيوزويك” الامريكية فان كوشنير الذي تربطه علاقة قوية بولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال لصحفي يدعى مايكل وولف إن كوشنر قال له بخصوص جمال خاشقجي، في محادثة غير رسمية: “هذا الرجل كان حلقة وصل بين أوساط محددة من العائلة المالكة وأسامة بن لادن. نحن نعرف. صحفي؟ لا. كان إرهابيا متنكرا في قناع صحفي”.

وأضافت “نيوزويك” أن المحامي الذي يمثل كوشنر لم يرد حتى الآن على طلب منها للتعليق على هذا الأمر، مضيفة أن صهر الرئيس الأمريكي ومستشار البيت الأبيض البارز في السياسة الخارجية، مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومعروف عنهما تواصلهما عبر تطبيق واتساب.

وروت المجلة أن خاشقجي من عائلة سعودية بارزة، إلا انه كصحفي انتقد النظام في بلاده بسبب ما وصفتها بـ”انتهاكاته لحقوق الإنسان وسياسته الخارجية، مثل الحرب الوحشية في اليمن”.

وأشارت كذلك إلى أن جمال خاشقجي كان على معرفة بأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة المتشدد والمسؤول عن تنظيم هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، منذ أوائل الثمانينيات، وقد أجرى مقابلات عديدة مع بن لادن.

واعتبرت الصحيفة أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول كان في شبابه عضوا في جماعة الإخوان المسلمين في بداية شبابه لكنه اصبح مؤيدا للعلمانية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ما جعله في مواجهة النظام السعودي.