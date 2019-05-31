العراق يرفض بيان القمة العربية ويؤكد أنه لم يشارك في صياغته

الوقت- رفض العراق ما جاء في صياغة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي اختتمت أعمالها في مكة المكرمة، فجر اليوم الجمعة.

وشهدت القمة كلمات محدودة لرؤساء بعض الدول العربية، قبل اختتامها، في الوقت الذي اعترضت فيه دولة العراق على البيان الختامي، قائلة إنها لم تشارك في صياغته.

وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية، يومي الخميس والجمعة.

كما يأتي عقد القمة العربية عقب انتهاء القمة الخليجية الطارئة، وقبيل انعقاد القمة الإسلامية، المقررة اليوم الجمعة في مكة أيضاً.