البيان الختامي لمسيرة يوم القدس في ايران: السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة

الوقت- ندد البيان الختامي للمشاركين في مسيرة يوم القدس العالمي في طهران بمشروع صفقة القرن الذي تسوقها الولايات المتحدة الاميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمؤتمر الذي ستعقدها واشنطن في البحرين في هذا الاطار.

واكد البيان الختامي ان السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة.

واضاف البيان الختامي: نحن ندعو الى تطوير وتعزيز القدرات العسكرية الايرانية ونطالب السلطات الثلاث بدعمها.

شارك كبار المسوولين الايرانيين الي جانب مختلف شرائح ومكونات الشعب الايراني اليوم الجمعة في مسيرات يوم القدس العالمي للتضامن مع القدس والشعب الفلسطيني وللرفض مشاريع التسوية والمخططات التي تحاك ضد الامة الاسلامية من قبل اعداء هذه الامة.