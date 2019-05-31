مسيرات حاشدة في العديد من البلدان احياءا ليوم القدس العالمي

الوقت- انطلقت اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في العديد من البلدان العرابية والاسلامية احياءا ليوم القدس العالمي وندد المشاركون بالتآمر السعودي على الشعب الفلسطيني.

ففی دمشق انطلقت اليوم مسيرة حاشدة من مدخل سوق الحميدية وصولا إلى الجامع الأموي إحياء ليوم القدس العالمي.

وأكد المشاركون في مسيرة احياء يوم القدس العالمي التي انطلقت اليوم من مدخل سوق الحميدية بدمشق وصولا إلى الجامع الأموي بمشاركة شعبية واسعة أن القدس عاصمة تاريخية لفلسطين وستبقى رغما عن كل المحاولات التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفی البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك توافد المصلين الصائمين اليه لاداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ولاحياء ليلة القدر ويوم القدس في الاقصى من مختلف مدن الضفة والقدس والداخل.

وكانت شرطة الاحتلال قد منعت صباح اليوم الالاف من المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك لاداء الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

وفی العراق نظمت في العاصمة بغداد، الجمعة، مسيرات حاشدة تضامناً مع البلدان الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي، و رسم المشاركون في المسيرة علماً إسرائيلياً على الأرض تعبيرا عن رفض "الاعتداءات الصهيونية المتواصلة" على الشعب الفلسطيني.

ويتم احياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بناء على المبادرة التي اطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل الخميني (رض) في عام 1979.