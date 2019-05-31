طهران: القدس ليست للبيع والنصر النهائي للشعب الفلسطيني

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 26 رمضان 1440

إخترنا لكم

السعودية والمغرب.. اختلاف الرؤى ونقطة اللا عودة

السعودية والمغرب.. اختلاف الرؤى ونقطة اللا عودة الوقت- أجواء متوترة لا تزال تخيّم على العلاقات السعودية_المغربية بعد سلسلة الاستفزازت التي قامت بها السعودية تجاه المغرب، ما أجبر الأخير على اتخاذ مجموعة مواقف كان من شأنها أن توصل العلاقة بين ...

الدعوة الرسمية السعودية لأمير قطر.. هل هو فخ جديد أم إنه اعتراف بالهزيمة ؟ الوقت- لدى الرياض انطباع بأن مشاركة الأمير القطري في الاجتماع المزمع عقده في مدينة مكة المكرمة لن يشكل تهديدًا، وحتى إذا لم يقبل الشعب القطري هذه الدعوة، فهذا يعني معارضة الدوحة لمبدأ الوقوف في مواجهة مع إيران ومنع طهران من التدخل في الشؤون العربية.

يوم القدس العالمي.. فسحة أمل لا تنحسر الوقت- صحيح أن الكثير من الأنظمة العربية تراجعت عن حماية القضية الفلسطينية، هذا إذا كانت تحميها بالأساس، ولكن لا تزال هذه القضية تمسّ وجدان الشارع العربي والإسلامي على اختلاف انتماءاته لأن الظلم مهما طال...

"يوم القدس وصفقة القرن" يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون الوقت- عام بعد آخر تتضح أكثر فأكثر أهمية يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني (قدس) في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من كل عام. يحلّ يوم القدس هذا العام ع

نتنياهو وعقدة تشكيل الحكومة الوقت- ساعات قليلة تفصلنا عن المهلة الأخيرة التي أعطاها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من أجل تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، لبنيامين نتنياهو، وحتى اللحظة لم ينجح الأخير بتشكيل الحكومة وربما فشله في...

أخبار

جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر

جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر

جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر

العراق يرفض بيان القمة العربية ويؤكد أنه لم يشارك في صياغته العراق يرفض بيان القمة العربية ويؤكد أنه لم يشارك في صياغته

البيان الختامي لمسيرة يوم القدس في ايران: السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة البيان الختامي لمسيرة يوم القدس في ايران: السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة

مسيرات حاشدة في العديد من البلدان احياءا ليوم القدس العالمي مسيرات حاشدة في العديد من البلدان احياءا ليوم القدس العالمي

طهران: القدس ليست للبيع والنصر النهائي للشعب الفلسطيني طهران: القدس ليست للبيع والنصر النهائي للشعب الفلسطيني

أنقرة تؤكد عزمها استلام منظومة "إس 400" رغم رفض واشنطن أنقرة تؤكد عزمها استلام منظومة "إس 400" رغم رفض واشنطن

زعيم كوريا الشمالية یعدم مبعوثه الخاص الى واشنطن زعيم كوريا الشمالية یعدم مبعوثه الخاص الى واشنطن

الصين تحذر واشنطن من التدخل في علاقتها مع طهران الصين تحذر واشنطن من التدخل في علاقتها مع طهران

آية الله خامنئي: التفاوض تكتيك امريكي لاستكمال استراتيجية الضغط على طهران آية الله خامنئي: التفاوض تكتيك امريكي لاستكمال استراتيجية الضغط على طهران

حوالي 3.5 مليارات دولار قيمة الهدر الغذائي في السعودية حوالي 3.5 مليارات دولار قيمة الهدر الغذائي في السعودية

الكنيست يحلّ نفسه بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة الكنيست يحلّ نفسه بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة

رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني: إيران تتبوأ المركز الأول في القوة السيبرانية بالمنطقة الوقت- أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن إيران تتبوأ المركز الأول في القوة السيبرانية بالمنطقة.

الفصائل المسلحة في إعزاز بريف حلب في حالة انقسام واقتتال مجدداً الوقت- شهدت مدينة اعزاز المحتلة من قبل فصائل ما يسمى بـ"الجيش الحر" المدعومة من الاحتلال التركي، بريف حلب الشمالي، اشتباكات عنيفة بسبب اعتقال "الشرطة العسكرية" التابعة لهذا الفصيل المسؤول في فصيل "شهداء الشرقية".

ريابكوف يصل طهران لبحث الاتفاق النووي الوقت- وصل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة الايرانية طهران.

مصر تتسلم المطلوب الأول على لائحتها للإرهاب من ليبيا مصر تتسلم المطلوب الأول على لائحتها للإرهاب من ليبيا

العاهل المغربي لن يشارك في القمة العربية المزمع عقدها بالسعودية العاهل المغربي لن يشارك في القمة العربية المزمع عقدها بالسعودية

الجعفري: الاستخبارات التركية نظمت مؤخرا اجتماعا في إدلب بحضور "جبهة النصرة" الجعفري: الاستخبارات التركية نظمت مؤخرا اجتماعا في إدلب بحضور "جبهة النصرة"

دعوات الى صلاة مليونية في المسجد الاقصى دعوات الى صلاة مليونية في المسجد الاقصى

وزير الخارجية الفرنسي يدعو السعودية الى انهاء حربها القذرة في اليمن وزير الخارجية الفرنسي يدعو السعودية الى انهاء حربها القذرة في اليمن

صحيفة الغارديان البريطانية: دعوة رسمية ضد السعودية أمام المحاكم الدولية صحيفة الغارديان البريطانية: دعوة رسمية ضد السعودية أمام المحاكم الدولية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مسيرات حاشدة في العديد من البلدان احياءا ليوم القدس العالمي

العراق يرفض بيان القمة العربية ويؤكد أنه لم يشارك في صياغته

البيان الختامي لمسيرة يوم القدس في ايران: السبيل الوحيد لتحرير فلسطين هو المقاومة واستمرار الانتفاضة

جاريد كونشر يصف خاشقجي بانه ارهابي متنكر

أنقرة تؤكد عزمها استلام منظومة "إس 400" رغم رفض واشنطن

زعيم كوريا الشمالية یعدم مبعوثه الخاص الى واشنطن

طهران: القدس ليست للبيع والنصر النهائي للشعب الفلسطيني

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية.. الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

ذا تايمز: الأردن سينضم الى قطر وايران ضد السعودية!

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً

ترامب: سنرسل 1500 جندي إلى الشرق الأوسط

المعارضة السورية واغتيال الشهيد القنطار

هذا ما يشترطه ابن سلمان على المجلس العسكري السوداني من أجل استمرار دعمه!

"ظريف ومعاهدة عدم الاعتداء" اليد الإيرانية تمتد لحلّ النزاعات الإقليمية

وزير الخارجية الإيراني في بغداد... أبرز أبعاد وأهداف هذه الزيارة ورسائلها الخاصة

طهران لـ" ترامب": سنغرق سفنكم الحربية في قاع البحر!

ترامب يتجاوز الكونغرس ويقرّ صفقات تسليح للسعودية والإمارات والأردن!

مساعد وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع الدول الخليجية

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان لا يزال يواصل بلطجته!

حصيلة جريمة طيران العدوان السعودي في تعز ترتفع إلى 12 شهيداً

تقارير أممية حول تأثير الحرب على الاقتصاد اليمني.. هل سيظل الاقتصاد اليمني يعيش في أزمة خانقة أم إنه سيتعافى؟

صحيفة الغارديان البريطانية: دعوة رسمية ضد السعودية أمام المحاكم الدولية

معادلة الرعب الجديدة: "الدرونز" والعمق النفطي

"الأسرة المجاهدة" يوم من حياة ابنة السيد حسن نصر الله

ما هي رسائل اتصال رئيس الوزراء البحريني بأمير قطر؟

انقلاب جديد والفشل یخیّم مرة أخرى على حلفاء واشنطن في فنزويلا

قطار الأسلحة الغربية يستمر في سيره إلى جنة الإرهاب والدكتاتورية والحروب

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟

ملتقى العشائر السوريّة: أبعاد ودلالات

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

هل يعرّي البرلمان الأردني اتفاقية "الغاز" من نقاطها؟

غزّة تكسر نتنياهو وصفقة القرن

ناشط سعودي بفضح الممارسات الفاسدة لأمراء آل سعود بخصوص الحج

المعارضة تنهار في آخر معاقلها... هل يسلّمون إدلب؟

مغامرة نتنياهو باهظة الثمن.. عاصفة حماس الصاروخية تعصف بـ "إسرائيل"

موقع أمريكي: هذا ما يحصل في غزة بالتحديد

الإخوان المسلمون جماعة إرهابية... إلى ماذا يتطلع "ترامب" وما هي نواياه الخبيثة ؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

طهران: القدس ليست للبيع والنصر النهائي للشعب الفلسطيني

الجمعة 26 رمضان 1440
 
 
 
 
 
طهران: القدس ليست للبيع والنصر النهائي للشعب الفلسطيني

مواضيع ذات صلة

يوم القدس العالمي.. فسحة أمل لا تنحسر

"يوم القدس وصفقة القرن" يوم نبطش البطشة الكبرى إنّا منتقمون

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- شارك کبار المسؤولين الايرانييين وفي مقدمتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في مسيرات "يوم القدس العالمي"، التي شهدتها عدة مدن إيرانية، ندد خلالها المشاركون بما يعرف بـ"صفقة القرن".

وقال روحاني خلال مشاركته في مسيرات "يوم القدس" إن مؤامرات الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها ضد القدس وفلسطين، مضيفا أن "النصر النهائي سيكون من نصيب فلسطين"

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن "صفقة القرن" لن تحقق أهدافها وستتحول إلى هزيمة القرن.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن رسالة "يوم القدس" لهذا العام هي تحويل صفقة القرن إلى هزيمة القرن، مؤكدا أن القدس ليست للبيع كي تمنحها أمريكا لإسرائيل.

وأطلق المشاركون في المسيرات شعارات داعمة للشعب الفلسطيني وتدين "صفقة القرن" و"جرائم الكيان الصهيوني".

بدوره اكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري بان الجماهير ستجهض صفقة القرن بحضورها في الساحة ولن يحصد القادة العرب المواكبون للكيان الصهيوني سوى العار التاريخي، واضاف، ان الرئيس الاميركي اعلن صفقة القرن خلافا لجميع العقود والاتفاقيات الدولية بهدف طمس جميع حقوق الفلسطينيين.

وقال النائب الاول للرئيس الايراني، ليس هنالك اي فلسطيني مشارك في صفقة القرن ويمكن توقع اجهاض هذه الصفقة تماما في ظل الحضور الجماهيري وسوف لن يبقى لقلادة العرب المواكبين للكيان الصهيوني سوى العار التاريخي حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

وفي سياق متصل أكد آية الله ابراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية الايرانية، أن معاملة القرن ستتحول لهزيمة القرن، وأوضح رئيسي لدى مشاركته بمسيرات يوم القدس العالمي في مدينة "بيرجند" (شرق) اليوم الجمعة، أن هذا التجمع الجماهيري العظيم يشكل رسالة.

وأضاف أن الارادة الفولاذية والحضور الجماهيري الواسع سيما الشباب واليافعين في المسيرات، يحمل رسالة مزدوجة لمحبي الثورة الاسلامية في العالم ولحتمية تحرير القدس الشريف.

ولفت آية الله رئيسي الى رسالة هذه المسيرات للاعداء والاستكبار العالمي وللكيان الصهيوني المحتل، مؤكدا أن الارادة الصلبة للشعب بعون الله سبحانه، تتمثل بقطعية زوال الظلم، وأن الوعد الالهي بتحرر القدس الشريف سيتحقق حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

ويتم احياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بناء على المبادرة التي اطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل الخميني (رض) في عام 1979.

 

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

ايران القدس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة