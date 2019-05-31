أنقرة تؤكد عزمها استلام منظومة "إس 400" رغم رفض واشنطن

الوقت-اكدت انقرة على لسان الناطق باسم خارجیتها، هامي أكسوي، أن بلاده ماضية في استلام منظومة "إس 400" حسب الآجال المخطط لها.

كما نفى صحة جميع التقارير التي تتحدث عن تأجيل محتمل لتسليم هذه المنظومة الصاروخية الروسية المتطورة لتركيا.

وأثار قرار أنقرة استلام المنظومة الصاروخية الروسية تحفظ واشنطن، التي ترى أن منظومة "إس-400" لا تتوافق مع منظومات حلف الناتو، كما أنها تشكل تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".

وكانت أنقرة قد اقترحت تشكيل مجموعة عمل لبحث وتقييم القلق الأمريكي، إلا أنها لم تستلم أي رد لحد الآن.

وأكدت تقارير يوم الاثنين المنصرم أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد استبعد استلام منظومة "إس-400" في شهر يونيو، لكنه أضاف أن الاتفاق قد أبرم.