الكنيست يحلّ نفسه بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة

الوقت- صوت 74 عضوا من أعضاء الكنيست الاسرائيلي على قرار حلّه والذهاب إلى انتخابات بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة.

وحدد الكنيست 17 سبتمبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة، في وقت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حزب "الليكود" المحافظ الذي يتزعمه سيفوز في الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، التي دعا إليها الكنيست بعد انتهاء المهلة النهائية لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال نتنياهو للصحفيين بعد تصويت الكنيست "سنخوض حملة انتخابية نشطة وواضحة تحقق لنا النصر. سنفوز، سنفوز والشعب سيفوز".

و اتهم نتنياهو وزير دفاعه السابق أفيغدور لبيرمان، قائلا: "ليبرمان للمرة الثانية يجر الدولة بأكملها إلى انتخابات عامة من أجل الحصول على بضعة مقاعد"، وأضاف نتنياهو: "الشعب اختارني لرئاسة الحكومة قبل عدة أسابيع. هناك حزب واحد خدع ناخبيه وهو (حزب) أفيغدور ليبرمان ولم ينضبط ولم ينفذ وعوده".

وبدأ نتنياهو في أبريل الماضي الطريق لولاية خامسة بعدما حصد حزب الليكود الذي يتزعمه 35 من مقاعد الكنيست الـ 120، رغم أنه يواجه اتهامات محتملة في ثلاث قضايا فساد. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويتهم معارضيه بشن حملة اضطهاد ضده.

لكن وبعد أسابيع من المفاوضات، أخفق نتنياهو في التغلب على الانقسامات بين حلفائه العلمانيين والمتشددين.