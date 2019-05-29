رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني: إيران تتبوأ المركز الأول في القوة السيبرانية بالمنطقة

الوقت- أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني العميد غلام رضا جلالي أن إيران تتبوأ المركز الأول في القوة السيبرانية بالمنطقة.

أشار غلام رضا جلالي في حوار تلفزيوني إلى التهديدات السيبرانية وأمن الشبكة، قائلاً: "في التهديدات حصلنا على قدرات مميزة ويمكننا بسهولة مواجهة هذا النوع من الهجمات".

ولفت إلى إجراء 70 مناورة في المجالات المصرفية والمياه والكهرباء والطاقة وغيرها، مؤكداً تحقيق نتائج جيدة فيما يخص الشبكة الوطنية.

وتابع: إن الدول التي تعادي الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنشط ضدنا، مشيراً إلى شراء النظام السعودي أسهم شركة ناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي للعمل ضد إيران.