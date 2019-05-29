العاهل المغربي لن يشارك في القمة العربية المزمع عقدها بالسعودية

الوقت- أكدت وسائل اعلام مغربية أن أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، لن يشارك في القمة العربية الطارئة، التي تعقد في مكة نهاية الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصادر خاصة، تأكيدها أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قرر عدم المشاركة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو/أيار، بينما دعا الملك سلمان لقمتين (عربية وخليجية)، يوم الخميس 30 مايو، والتي من المقرر أن تبحث التطورات، التي تشهدها المنطقة.

وكان رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، علق على دعوة المملك العربية السعودية لعقد ثلاث قمم عربية وإسلامية وخليجية، داعيا المملكة عن الترفع عن خلافات مختلقة ليس لها أساس، على حد وصفه.

وأشار إلى ما يتوقعه من نتائج للقمم الثلاث التي دعت إليها المملكة قائلا: "أما ما اتوقعه للقمم المنتظرة فهو مجرد صدور بيان يدعم موقف المملكة، وأنا لست ضد ذلك، ولكن ما سوف يصدر لن يتجاوز بيانا إنشائيا تجميليا دعائيا يقول للغرب ها نحن قد دعونا ثلاثة تجمعات، مثلما دعوناهم عندما زار ترمب المنطقة، ونقول فيه للغرب، بعد تجاهلهم لنا ها نحن موجودون وفعالون في منطقتنا. ولكن هذا البيان الإنشائي سينسى في اليوم التالي للقمة او في الأسبوع الذي بعده على أكثر تقدير".