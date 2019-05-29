وزير الخارجية الفرنسي يدعو السعودية الى انهاء حربها القذرة في اليمن

الوقت- دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان النظامين السعودي والاماراتي الى وقف الحرب القذرة في اليمن والتي ادت الى ازهاق ارواح الاف المدنيين.

ونفى لو دريان، لوسائل الاعلام الفرنسية، بأن تكون الأسلحة التي تبيعها فرنسا للسعودية تستخدم في قتل المدنيين في اليمن، واصفا الحرب الدائرة هناك بالـ"الحرب القذرة".

وجاء تصريح لودريان جاء بعد أن كشف النقاب الشهر الماضي، عن تقرير سري للاستخبارات العسكرية الفرنسية، كتب في سبتمبر 2018، يشير إلى استخدام السعودية والإمارات أسلحة فرنسية في الحرب اليمنية، وبحسب التقرير، الذي اطلعت الحكومة على محتواه، فإن السعودية استخدمت أسلحة من صناعة فرنسية في هجومها على مدن يمنية ما أدى لـ "سقوط ضحايا مدنيين".

وعلقت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، حينها على التقارير بالقول إن "كل الجهود الفرنسية وجهود المجتمع الدولي تسعى لإيقاف الحرب في اليمن وإيجاد حل سياسي"، واصفة الحرب في اليمن بـ"الحرب القذرة".

ويواصل النظام السعودي منذ 26 اذار عام 2015 الحرب على اليمن الذي يعيش أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب، ويعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحيث يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبة غذاء.