صحيفة الغارديان البريطانية: دعوة رسمية ضد السعودية أمام المحاكم الدولية

الوقت- أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن أحد المواطنين السعوديين رفع دعوة رسمية أمام المحاكم الدولية ضد حكومة بلاده، مشيرة إلى تسلم السفارة السعودية في لندن إشعار بالبدء في إجراءات رفع قضية تجسس على النظام السعودي.

واشارت الصحيفة البريطانية الى أن المعارض السعودي المقيم في بريطانيا غانم الدوسري، أنه بدأ رسميا في مقاضاة الحكومة السعودية، ونقلت الصحيفة “نص خطاب الإدعاء الذي وصلها نسخة منه، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية متهمة بشن هجوم وعمليات تجسس ضد “الدوسري” الذي يعيش تحت حماية الشرطة البريطانية بعد الاعتداء الأخير عليه من قبل أشخاص تابعين للنظام السعودي.

وذكرت الصحيفة أنه تم إرسال خطاب المطالبة إلى السفارة السعودية في لندن اليوم الثلاثاء، نيابة عن المعارض الساخر السعودي غانم الدوسري، الذي أكد في دعواه أنه استهدف من قبل المملكة العربية السعودية ببرامج تجسس ضارة طورتها مجموعة المراقبة الإسرائيلية المثيرة للجدل “NSO Group”.

وقال “الدوسري” إن النظام السعودي قد استخدم برنامج Pegasus التابع لمكتب الإحصاء الوطني في استهداف الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.

وأشار تقرير في وقت سابق من هذا الشهر أن برامج التجسس قد استفادت سابقًا من خلل في WhatsApp لمحاولة الوصول إلى هاتف يستخدمه محام بريطاني مشارك في قضية مدنية ضد مجموعة NSO.

وكان المعارض السعودي اللاجئ إلى بريطانيا، غانم الدوسري، كشف العام الماضي تفاصيل الاعتداء عليه أخيرا، لصحيفة الاندبندنت البريطانية.