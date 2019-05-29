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  الأربعاء 24 رمضان 1440

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أخبار

دعوات الى صلاة مليونية في المسجد الاقصى

الأربعاء 24 رمضان 1440
 
 
 
 
 
دعوات الى صلاة مليونية في المسجد الاقصى

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عباس: لا دولة فلسطينية من دون القدس..وغزّة

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الوقت- دعا مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين الى حشد أكبر عدد ممكن في صلاة الجمعة الأخيرة بشهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى لتصل إلى مليون مُصل، في وقت أدى أكثر من مائة ألف مُصل من القدس المحتلة وخارجها الليلة الماضية، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية إن جموع المواطنين الفلسطينيين بدأت بالتدفق على المسجد الأقصى منذ ساعات عصر الثلاثاء، وشارك الآلاف في صلاة المغرب وفي تناول وجبات الافطار الجماعية والأسرية في باحات المسجد، في حين انضم عشرات الآلاف من المصلين وشاركوا بأداء صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى بعدما انتشروا في مُصلياته وباحاته ولواوينه ومرافقه المختلفة حسبما افاد المركز الفلسطيني للاعلام.
ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي اهالي القدس إلى انضمام المزيد من المواطنين للاعتكاف فيه، والتصدي صبيحة يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري لعصابات المستوطنين بعد دعوات ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم لأنصارها في المشاركة الواسعة في اقتحامات الاقصى صباح الأحد القادم تزامنا مع ما يسمى ذكرى توحيد القدس.

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