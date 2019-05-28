موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 23 رمضان 1440

إخترنا لكم

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية؛ الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية؛ الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي الوقت- إن القضية الأهم للدفع بعجلة المفاوضات، تتمثل في القبول بـ"أنصار الله" كقوة لها تأثيرها في المعادلات اليمنية والإقليمية.

الاعتصام يتحول إلى اضراب؛ إلى أين تتجه السودان؟ الوقت- يبدو أن اجهاض الحراك الشعبي السوداني أصبح متعثرا، وبدا جليا أن الشعب لن ينسحب من الشارع قبل تحقيق جميع مطالبه والتي ترتكز بشكل أساسي على قيام حكومة مدنية بعد أن ذاق الشعب السوداني الويلات ...

وزير الخارجية الإيراني في بغداد... أبرز أبعاد وأهداف هذه الزيارة ورسائلها الخاصة الوقت- إن بغداد التي لم تتعافى بعد من جرائم التنظيمات الارهابية ولا سيما تنظيم داعش الإرهابي، تشعر بقلق عميق إزاء انتشار الكثير من الاخبار حول امكانية حدوث مواجهة عسكرية إيرانية أمريكية في المنطقة.

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً الوقت- حصل ما كان متوقّعاً. فقد أصدر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، تعليمات إلى وزارة الخارجية للموافقة على صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار إلى الأردن والسعودي

هل يستطيع ساترفليد أن يكون وسيطاً نزيهاً؟ الوقت- مرّة جديدة يحطّ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد في بيروت. يعود المبعوث الأمريكي آتياً من تل أبيب حيث أبلغ المسؤولين اللبنانيين الرد

أخبار

نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة وترامب يحاول إنقاذه

نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة وترامب يحاول إنقاذه

الوقت-فشل نتنياهو في التوصل إلى اتفاق مع أي من شركائه المحتملين لتشكيل ائتلاف حكومي، وعلّقت المفاوضات في أعقاب خلاف بين حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني والأحزاب اليهودية المتشددة حول مشروع قانون ينظم تجنيد اليهود المتشددين في الجيش.

موسوي: ليست هناك أي مفاوضات مع أمريكا الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أنه ليست هناك أي مفاوضات مع أمريكا.

تدهور الحالة الصحية للداعية الطريفي بمحبسه في السعودية الوقت- نقل الداعية السعودي المعتقل "عبدالعزيز الطريفي" إلى المستشفى مؤخراً بسبب تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي يقبع فيه منذ أكثر من عامين، بحسب المصادر السعودية.

ذا تايمز: الأردن سينضم الى قطر وايران ضد السعودية! الوقت-اعتبرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الأردن اضطر تحت ضغوط الظروف للتخلي...

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان لا يزال يواصل بلطجته! الوقت-قال جاكسون ديهل، نائب رئيس تحرير صحيفة "واشنطن بوست"

الجيش السوداني يهدد "قوى إعلان الحرية والتغيير" باستعمال العنف! الوقت-هاجم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء الاثنين...

آخر تطوريات العدوان الإسرائيلي على ريف القنيطرة الوقت-تحدثت وكالة "سانا" الرسمية السورية عن عدوان إسرائيلي جديد...

مساعد وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع الدول الخليجية الوقت-أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، يوم أمس الاثنين،

الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن جريمة يلحق عارها كل متعاون وداعم لها الوقت-اعتبر آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أن صفقة القرن هي صفقة ذلٍّ، وخزيٍّ، وعارٍ، لُبُّها

الجيش السوري يقضي على أكثر من 100 مسلح من النصرة في يوم واحد! الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري صد، يوم أمس الاثنين، هجوما واسعا لـ”هيئة...

رئيس شركة هواوي يعارض أي إجراء مضاد لشركة "أبل" في الصين رئيس شركة هواوي يعارض أي إجراء مضاد لشركة "أبل" في الصين

النظام السعودي يواصل جرائمه بحق اطفال اليمن النظام السعودي يواصل جرائمه بحق اطفال اليمن

سفير اسرئيلي: الخوف يمنعنا من الحرب في غزة سفير اسرئيلي: الخوف يمنعنا من الحرب في غزة

عبد الباري عطوان: ثمن فلسطين في مؤتمر البحرين 68 مليار دولار فقط عبد الباري عطوان: ثمن فلسطين في مؤتمر البحرين 68 مليار دولار فقط

ترامب: إيران يمكن أن تكون دولة عظمى ونرحب بجهود الوساطة اليابانية ترامب: إيران يمكن أن تكون دولة عظمى ونرحب بجهود الوساطة اليابانية

تقدم الاحزاب اليمينة في فرنسا واليونان والمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي تقدم الاحزاب اليمينة في فرنسا واليونان والمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي

كوريا الشمالية: بولتون "جاهل" ومتعطّش للحرب الوقت- اعتبرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "متعطّش للحرب"، وأخطأ في استنتاجه بشأن اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية.

ترامب متفائل بحلّ النزاع مع كوريا الشمالية الوقت- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية حل النزاع مع كوريا الشمالية، مشيداً بزعيمها كيم جونغ أون بصفته "رجلاً ذكياً جداً يفهم أن عليه نزع السلاح النووي لتطوير بلاده"،حسب زعمه.

عراقجي: إيران ترحّب بالحوار مع دول الخليج الفارسي الوقت- أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بأن إيران ترحّب الحوار مع أي من دول الخليج الفارسي.

ترامب: أرحّب سعي طوكيو للاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "أمريكا لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران"، مرحّباً بسعي اليابان إلى "استخدام علاقاتها مع إيران للاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران"، على حدّ قوله.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن جريمة يلحق عارها كل متعاون وداعم لها

ذا تايمز: الأردن سينضم الى قطر وايران ضد السعودية!

موسوي: ليست هناك أي مفاوضات مع أمريكا

الجيش السوداني يهدد "قوى إعلان الحرية والتغيير" باستعمال العنف!

نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة وترامب يحاول إنقاذه

تدهور الحالة الصحية للداعية الطريفي بمحبسه في السعودية

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان لا يزال يواصل بلطجته!

مساعد وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع الدول الخليجية

الجيش السوري يقضي على أكثر من 100 مسلح من النصرة في يوم واحد!

آخر تطوريات العدوان الإسرائيلي على ريف القنيطرة

الإمارات تلحق بركب البحرين وتعلن دعمها لأولى خطوات "صفقة القرن"

فكّ رموز زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران.. تعرّفوا على أبرز الرسائل التي حملتها في طياتها

هل أبرم أردوغان صفقة مع قسد برعاية واشنطن؟

السعودية تبتز الأدرن ماليا مقابل هذا الطلب

هيومن رايتس ووتش: ترامب يشجع النظام السعودي على انتهاكاته الحقوقية

ترامب: سنرسل 1500 جندي إلى الشرق الأوسط

رياح الخلافات تعصف بالكونغرس وترامب.. هل تضاربت مصالح الطرفين في سوريا؟

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي بصاروخ الجيش اليمني

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً

الصين: واشنطن تواصل مسلسل الاكاذيب في شأن هواوي

هل يستطيع ساترفليد أن يكون وسيطاً نزيهاً؟

التراجع الأمريكي السعودي عن ضرب إيران: تكتيكي أم استراتيجي؟

حصيلة جريمة طيران العدوان السعودي في تعز ترتفع إلى 12 شهيداً

زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الياباني الى طهران

السلطات السعودية تهدّد المعارضين المقيمين في الخارج بعوائلهم

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

علي رضا تابش مديراً لمهرجان أفلام الأطفال بنسخته الـ32 بايران

موقع أمريكي: وسط حالة قطع الرؤوس الجماعية.. وول ستريت تسارع لتحقيق الأرباح في السعودية

ما هي رسائل اتصال رئيس الوزراء البحريني بأمير قطر؟

ماذا تعني حكومة نتنياهو "التوراتيّة"؟

كمين محكم للجيش اليمني.. مقتل وجرح أكثر من 100 عنصر من قوات التحالف السعودي

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟

قطار الأسلحة الغربية يستمر في سيره إلى جنة الإرهاب والدكتاتورية والحروب

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟

المونيتور: إيران على أهبة الاستعداد لتنفيذ تهديداتها

داعش دمية لتسلية قادة البيت الأبيض.. ما هي الأهداف من ظهور أبو بكر البغدادي في فيديو جديد؟

أمراء الخليج يصطفون ضد العراق.. سراب التقارب يتلاشي في رمال النزاعات

لهذا السبب لم ترسُ سفينة "بحري ينبع" السعودية في ميناء لوهافر الفرنسي!

الإنفاق العسكري العالمي يشهد انفجاراً.. فهل هذا الاستثمار من أجل السلام أم الحرب؟

"الأسرة المجاهدة" يوم من حياة ابنة السيد حسن نصر الله

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية؛ الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

الثلاثاء 23 رمضان 1440
 
 
 
 
 
أنصار الله والخيارات الاستراتيجية؛ الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

مواضيع ذات صلة

محمد الحوثي: هجمات الطائرات المسيرة رد على ازدراء عملية السلام

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- نفذ سلاح الجو المسّير التابع لقوات الجيش اليمن واللجان الشعبية "أنصار الله"، خلال الاسابيع الماضية عدداً من العمليات العسكرية ضد أهداف سعودية وإماراتية، مستخدماً الكثير من الصواريخ البالستية والطائرات المسّيرة وحول هذا السياق، أفادت العديد من المصادر الاخبارية إلى أن سلاح الجو المسّير اليمني نفذ في 14 مايو الماضي عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية، حيث شنت 7 طائرات مسيرة هجمات طالت منشآت حيوية في العمق السعودي ولفتت تلك المصادر الاخبارية بأن الرياض أقرت بتعرض محطتي الضخّ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة العفيف بمنطقة الرياض لهجوم بطائرات مسّيرة وأشارت تلك المصادر أيضا إلى أن سلاح الجو المّسير اليمني نفذ، صباح يوم الثلاثاء الماضي عملية هجومية بطائرة مسّيرة من نوع "قاصف 2" مستهدفا مخزنا للأسلحة في مطار نجران الإقليمي ما أسفر عن نشوب حريق في المكان المستهدف وأكدت تلك المصادر أيضا بأن سلاح الجو المّسير اليمني نفذ، صباح يوم الأربعاء الماضي أيضا، عملية هجومية بطائرة من الطراز ذاته، استهدفت مرابض الطائرات الحربية على مطار نجران الإقليمي. إن الهجمات المتتالية التي شنتها طائرات "انصار الله" المسيرة داخل العمق السعودي، أثار العديد من التساؤلات، حول ماهي الاهداف من القيام بمثل هذه العمليات وما هي النتائج المحتملة لهذه العمليات على الساحة اليمنية والاقليمية؟

الانصار ينفذون المرحلة الاولى من اتفاق "ستوكهولم"

إن أحد الأسباب الرئيسية لتصعيد قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية "أنصار الله" من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية داخل العمق السعودي والإماراتي، يتمثل في إظهار قوتهم وقدراتهم العسكرية المتنامية لتحالف العدوان والتأكيد بأنهم يستطيعون مواصلة الحرب وإحداث ضربات قاتلة للدول التي شاركت في هذا التحالف الغاشم.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر المحلية في اليمن بأن الحكومة اليمنية وممثلين عن أنصار الله وقعوا على اتفاق "ستوكهولم" مع ممثلين عن حكومة المستقيل "هادي" القابعة في فنادق الرياض قبل عدة أشهر من أجل التوصل إلى حلول سلمية للأزمة اليمنية ووفق لمصادر حكومية يمنية، فإن اتفاق "ستوكهولم" يقضي بانسحاب قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية من مدينة الحديدة وميناءها، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها وينص الاتفاق أيضا على انسحاب تلك القوات أيضا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء. وينص الاتفاق أيضا أن تتشكل لجنة للإشراف على إعادة انتشار القوات اليمنية في الحديدة بإشراف من الامم المتحدة، على أن تتولى السلطات المحلية الإشراف على المدينة وفق القوانين اليمنية وستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، هذا إلى جانب عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائها. وينص الاتفاق أيضا، أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن. 

وحول هذا السياق، اكدت بعثة الامم المتحدة المكلفة بالاشراف على تنفيذ اتفاقات هدنة في الحديدة غرب اليمن، أن عملية إعادة الانتشار التي بادرت بها حركة انصار الله من موانئ المحافظة تسير وفق الخطط الموضوعة. وكانت حركة أنصارالله اعلنت أنها ستقوم بانسحاب أحادي من 3 موانئ يمنية نتيجة لرفض دول العدوان وحلفائها تنفيذ اتفاق الحديدة الذي لا يزال حبرا على ورق بعد مرور 5 أشهر من التوقيع عليه في العاصمة السويدية "ستوكهولم" ولقد لاقت هذه الخطوة ترحيب الامم المتحدة، وهي تأتي في إطار اثبات التزام الجيش واللجان الشعبية بالاتفاق وتحفيز الطرف الاخر للانسحاب من مشارف الحديدة والبدء بتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع. إلا أنه للاسف الشديد، صعدت قوى تحالف العدوان والمرتزقة من خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، حيث إستهدفت الأحياء السكنية أطراف محافظة الحديدة بالصواريخ الموجهة والكاتيوشا وقذائف المدفعية والهاون أدت لإصابة الكثير من المواطنين بجروح خطيرة وموقف دول العدوان هذا اعتبره العديد من المراقبين انه تملص من الحقائق ومساع من اجل استمرار الوضع ورفضهم تنفيذ اتفاق السويد بجميع بنوده. ومن جهته اتهم الرئيس المستقيل "عبد ربه منصور هادي" قبل عدة أيام مبعوث الأمم المتحدة إلى بلاده "مارتن غريفيث" بالانحياز الى حكومة صنعاء وأنصار الله، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" وقال "هادي" في الرسالة إن "غريفيث" عمل على توفير الضمانات للجيش اليمني واللجان الشعبية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلة الأمم المتحدة.

استراتيجية الضربات الاقتصادية

إن القضية الأهم للدفع بعجلة المفاوضات، تتمثل في القبول بـ"أنصار الله" كقوة لها تأثيرها في المعادلات اليمنية والإقليمية. يذكر أن "أنصار الله" لديهم الكثير من الموارد الاقتصادية والعسكرية للبقاء والتأثير على اليمن وعلى عمق العدو الاستراتيجي وحول هذا السياق ذكرت "مجموعة الأزمات الدولية"، في تقريرها الأخير، أنه على الرغم من انسحاب قوات "أنصار الله" من مدينة وموانئ الحديدة، إلا أنه يزال بإمكانهم بناء مراكز جمركية جديدة على الحدود الجديدة.

ومثالا على ذلك، تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال الايام القليلة الماضية من تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على انبوبي ضخ النفط  "الدوامي" و"العفيف" داخل عمق المملكة العربية السعودية، حيث ذكرت وزارة الدفاع اليمنية بأن طائرتها المسّيرة يمكنها أن تطير لمسافة 900 كم داخل العمق السعودي بدون أن تتمكن الرادارات السعودية من كشفها واسقاطها. وفي سياق متصل، أكد مصدر بوزارة الدفاع اليمنية أن عملية التاسع من رمضان تأتي تدشيناً لعمليات عسكرية قادمة تستهدف من خلالها القوات المسلحة بنك أهداف للعدوان السعودي الاماراتي يضم 300 هدف حيوي وعسكري. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن العملية هي الأولى التي تستهدف بها قواتنا المسلحة أول هدف في قائمة الأهداف المعلن عنها في مارس الماضي ليتبقى ضمن بنك الأهداف 299 هدف. وأوضح المصدر أن هذه الأهداف تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على إمتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت الصناعية والمطارات و والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للعدوان في اليمن. واعتبر المصدر بأن توقف العدوان على اليمن يعتبر مقدمة حقيقية للوصول إلى مرحلة يسود فيها السلام ويتحقق الأمن من الجميع وللجميع، فاليمن لا يشكل أي تهديد على أحد ولم تكن لديه أي نوايا عدوانية ضد الجيران على الإطلاق.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

طائرات مسّيرة انصار الله تحالف العدوان اتفاق ستوكهولم تعنت جرائم

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة