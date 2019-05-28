موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 23 رمضان 1440

إخترنا لكم

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية؛ الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي

أنصار الله والخيارات الاستراتيجية؛ الطائرات المسّيرة تضرب العمق السعودي الوقت- إن القضية الأهم للدفع بعجلة المفاوضات، تتمثل في القبول بـ"أنصار الله" كقوة لها تأثيرها في المعادلات اليمنية والإقليمية.

الاعتصام يتحول إلى اضراب؛ إلى أين تتجه السودان؟ الوقت- يبدو أن اجهاض الحراك الشعبي السوداني أصبح متعثرا، وبدا جليا أن الشعب لن ينسحب من الشارع قبل تحقيق جميع مطالبه والتي ترتكز بشكل أساسي على قيام حكومة مدنية بعد أن ذاق الشعب السوداني الويلات ...

وزير الخارجية الإيراني في بغداد... أبرز أبعاد وأهداف هذه الزيارة ورسائلها الخاصة الوقت- إن بغداد التي لم تتعافى بعد من جرائم التنظيمات الارهابية ولا سيما تنظيم داعش الإرهابي، تشعر بقلق عميق إزاء انتشار الكثير من الاخبار حول امكانية حدوث مواجهة عسكرية إيرانية أمريكية في المنطقة.

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً الوقت- حصل ما كان متوقّعاً. فقد أصدر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، تعليمات إلى وزارة الخارجية للموافقة على صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار إلى الأردن والسعودي

هل يستطيع ساترفليد أن يكون وسيطاً نزيهاً؟ الوقت- مرّة جديدة يحطّ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد في بيروت. يعود المبعوث الأمريكي آتياً من تل أبيب حيث أبلغ المسؤولين اللبنانيين الرد

أخبار

نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة وترامب يحاول إنقاذه

نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة وترامب يحاول إنقاذه

الوقت-فشل نتنياهو في التوصل إلى اتفاق مع أي من شركائه المحتملين لتشكيل ائتلاف حكومي، وعلّقت المفاوضات في أعقاب خلاف بين حزب "إسرائيل بيتنا" العلماني والأحزاب اليهودية المتشددة حول مشروع قانون ينظم تجنيد اليهود المتشددين في الجيش.

موسوي: ليست هناك أي مفاوضات مع أمريكا الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أنه ليست هناك أي مفاوضات مع أمريكا.

تدهور الحالة الصحية للداعية الطريفي بمحبسه في السعودية الوقت- نقل الداعية السعودي المعتقل "عبدالعزيز الطريفي" إلى المستشفى مؤخراً بسبب تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي يقبع فيه منذ أكثر من عامين، بحسب المصادر السعودية.

ذا تايمز: الأردن سينضم الى قطر وايران ضد السعودية! الوقت-اعتبرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الأردن اضطر تحت ضغوط الظروف للتخلي...

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان لا يزال يواصل بلطجته! الوقت-قال جاكسون ديهل، نائب رئيس تحرير صحيفة "واشنطن بوست"

الجيش السوداني يهدد "قوى إعلان الحرية والتغيير" باستعمال العنف! الوقت-هاجم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء الاثنين...

آخر تطوريات العدوان الإسرائيلي على ريف القنيطرة الوقت-تحدثت وكالة "سانا" الرسمية السورية عن عدوان إسرائيلي جديد...

مساعد وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع الدول الخليجية الوقت-أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، يوم أمس الاثنين،

الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن جريمة يلحق عارها كل متعاون وداعم لها الوقت-اعتبر آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أن صفقة القرن هي صفقة ذلٍّ، وخزيٍّ، وعارٍ، لُبُّها

الجيش السوري يقضي على أكثر من 100 مسلح من النصرة في يوم واحد! الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري صد، يوم أمس الاثنين، هجوما واسعا لـ”هيئة...

رئيس شركة هواوي يعارض أي إجراء مضاد لشركة "أبل" في الصين رئيس شركة هواوي يعارض أي إجراء مضاد لشركة "أبل" في الصين

النظام السعودي يواصل جرائمه بحق اطفال اليمن النظام السعودي يواصل جرائمه بحق اطفال اليمن

سفير اسرئيلي: الخوف يمنعنا من الحرب في غزة سفير اسرئيلي: الخوف يمنعنا من الحرب في غزة

عبد الباري عطوان: ثمن فلسطين في مؤتمر البحرين 68 مليار دولار فقط عبد الباري عطوان: ثمن فلسطين في مؤتمر البحرين 68 مليار دولار فقط

ترامب: إيران يمكن أن تكون دولة عظمى ونرحب بجهود الوساطة اليابانية ترامب: إيران يمكن أن تكون دولة عظمى ونرحب بجهود الوساطة اليابانية

تقدم الاحزاب اليمينة في فرنسا واليونان والمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي تقدم الاحزاب اليمينة في فرنسا واليونان والمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي

كوريا الشمالية: بولتون "جاهل" ومتعطّش للحرب الوقت- اعتبرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "متعطّش للحرب"، وأخطأ في استنتاجه بشأن اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية.

ترامب متفائل بحلّ النزاع مع كوريا الشمالية الوقت- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية حل النزاع مع كوريا الشمالية، مشيداً بزعيمها كيم جونغ أون بصفته "رجلاً ذكياً جداً يفهم أن عليه نزع السلاح النووي لتطوير بلاده"،حسب زعمه.

عراقجي: إيران ترحّب بالحوار مع دول الخليج الفارسي الوقت- أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بأن إيران ترحّب الحوار مع أي من دول الخليج الفارسي.

ترامب: أرحّب سعي طوكيو للاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "أمريكا لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران"، مرحّباً بسعي اليابان إلى "استخدام علاقاتها مع إيران للاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران"، على حدّ قوله.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الشيخ عيسى قاسم: صفقة القرن جريمة يلحق عارها كل متعاون وداعم لها

ذا تايمز: الأردن سينضم الى قطر وايران ضد السعودية!

موسوي: ليست هناك أي مفاوضات مع أمريكا

الجيش السوداني يهدد "قوى إعلان الحرية والتغيير" باستعمال العنف!

نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة وترامب يحاول إنقاذه

تدهور الحالة الصحية للداعية الطريفي بمحبسه في السعودية

كاتب أمريكي: محمد بن سلمان لا يزال يواصل بلطجته!

مساعد وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع الدول الخليجية

الجيش السوري يقضي على أكثر من 100 مسلح من النصرة في يوم واحد!

آخر تطوريات العدوان الإسرائيلي على ريف القنيطرة

الإمارات تلحق بركب البحرين وتعلن دعمها لأولى خطوات "صفقة القرن"

فكّ رموز زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران.. تعرّفوا على أبرز الرسائل التي حملتها في طياتها

هل أبرم أردوغان صفقة مع قسد برعاية واشنطن؟

السعودية تبتز الأدرن ماليا مقابل هذا الطلب

هيومن رايتس ووتش: ترامب يشجع النظام السعودي على انتهاكاته الحقوقية

ترامب: سنرسل 1500 جندي إلى الشرق الأوسط

رياح الخلافات تعصف بالكونغرس وترامب.. هل تضاربت مصالح الطرفين في سوريا؟

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي بصاروخ الجيش اليمني

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً

الصين: واشنطن تواصل مسلسل الاكاذيب في شأن هواوي

هل يستطيع ساترفليد أن يكون وسيطاً نزيهاً؟

التراجع الأمريكي السعودي عن ضرب إيران: تكتيكي أم استراتيجي؟

حصيلة جريمة طيران العدوان السعودي في تعز ترتفع إلى 12 شهيداً

زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الياباني الى طهران

السلطات السعودية تهدّد المعارضين المقيمين في الخارج بعوائلهم

احتمال الحرب بين إيران وأمريكا: لماذا صفر بالمئة؟

علي رضا تابش مديراً لمهرجان أفلام الأطفال بنسخته الـ32 بايران

موقع أمريكي: وسط حالة قطع الرؤوس الجماعية.. وول ستريت تسارع لتحقيق الأرباح في السعودية

ما هي رسائل اتصال رئيس الوزراء البحريني بأمير قطر؟

ماذا تعني حكومة نتنياهو "التوراتيّة"؟

كمين محكم للجيش اليمني.. مقتل وجرح أكثر من 100 عنصر من قوات التحالف السعودي

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟

قطار الأسلحة الغربية يستمر في سيره إلى جنة الإرهاب والدكتاتورية والحروب

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟

المونيتور: إيران على أهبة الاستعداد لتنفيذ تهديداتها

داعش دمية لتسلية قادة البيت الأبيض.. ما هي الأهداف من ظهور أبو بكر البغدادي في فيديو جديد؟

أمراء الخليج يصطفون ضد العراق.. سراب التقارب يتلاشي في رمال النزاعات

لهذا السبب لم ترسُ سفينة "بحري ينبع" السعودية في ميناء لوهافر الفرنسي!

الإنفاق العسكري العالمي يشهد انفجاراً.. فهل هذا الاستثمار من أجل السلام أم الحرب؟

"الأسرة المجاهدة" يوم من حياة ابنة السيد حسن نصر الله

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

الاعتصام يتحول إلى اضراب؛ إلى أين تتجه السودان؟

الثلاثاء 23 رمضان 1440
 
 
 
 
 
الاعتصام يتحول إلى اضراب؛ إلى أين تتجه السودان؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- يبدو أن اجهاض الحراك الشعبي السوداني أصبح متعثرا، وبدا جليا أن الشعب لن ينسحب من الشارع قبل تحقيق جميع مطالبه والتي ترتكز بشكل أساسي على قيام حكومة مدنية بعد أن ذاق الشعب السوداني الويلات بسبب حكم العسكر، ولايريد هذا الشعب إعادة تكرار ما جرى في عهد الرئيس السابق عمر البشير ولهذا يُصر على البقاء في الشارع حتى تحقيق مطالبه، وعندما وجد أن المجلس العسكري بدأ يتعنت بالسلطة دعا قبل يومين إلى اضراب عام في البلاد للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

زيارة متعثرة إلى السعودية والامارات ومصر

اتجه قادة المجلس العسكري خلال اليومين الماضيين إلى الدول الثلاثة الآنفة الذكر بهدف الحصول على حماية خارجية مقابل تقديم خدمات لهذه الدول الثلاثة لاسيما للرياض وأبو ظبي اللتان تبحثان عن بقاء الجيش السوداني في تحالف العدوان على اليمن، ورئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان طمأنهم من هذه الناحية، وهذا ما لايرده الشعب السوداني الذي لم يحصل على أي مقابل سوى الفقر والمزيد من القتلى في صفوف الشباب السوداني دون اي مقابل.

البرهان اراد الحصول على غطاء سياسي من هذه الدول لقمع المحتجين في حال تعثرت المفاوضات معهم حول نسبة التمثيل في الحكومة الانتقالية، حيث يريد المجلس العسكري أن يحصل على اعلى نسبة وكذلك تجمع المهنيين، وبالمختصر يمكن القول أن الاضراب الذي نفذه الشعب السوداني صباح الثلاثاء ويستمر حتى مساء الاربعاء يمثل أقوى رسالة في وجه المجلس العسكري الذي عاد بخفي حنين من البلاد التي زارها لأن الاضراب العام الذي بدأ في السودان لم يكن فرديا بل كان شاملا لجميع القطاعات  وكان صفعة في وجه محاولات المجلس العسكري السيطرة على البلاد.

الاضراب الذي قاده الشعب السوداني أظهر أن المجلس العسكري لا يمثل الشعب السوداني كما ادعى قادته، وبأن الاعتماد على الخارج لن يجلب أي نتيجة تخدم هذا البلد، الحل داخلي وأي تدخل خارجي سيقود البلاد نحو الفوضى وهذا امر محتوم.

تفاصيل الاضراب

أينما وطأت قدمك في السودان ستجد شلل تام في جميع زوايا البلاد، خيم الاضراب العام على جميع القطاعات، ففي غضون الساعات الست الماضية، أطلق السودانيون حملة #اضراب28مايو عبر تويتر لتداول صور وشعارات الإضراب وحشد الجميع للمشاركة فيه - وهذه أبرز مظاهره.

تداول المغردون صورة للوحة إعلانية في العاصمة الخرطوم تحث الناس على المشاركة في الإضراب السياسي كتب عليها: "قول مفصول أو قول مطرود، برضو الحكم المدني يسود".

ويشمل الإضراب عددا من القطاعات منها الصحية والهندسية، المياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية، بحسب "تجمع المهنيين".

وفي وقت سابق، تعهد القيادي في قوى الحرية والتغيير وجدي صالح بالدخول في إضراب شامل وعصيان مدني مفتوح في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المجلس العسكري.

وبدأ طيارون سودانيون في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إضرابا عاما عن العمل، استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، مما أثر في حركة الطيران، بينما وصلت تعزيزات إضافية من القوات النظامية إلى عدد من المرافق الحيوية ومن بينها مطار الخرطوم الدولي.

وأصدر تجمع الطيارين السودانيين بيانا نشره تجمع المهنيين السودانيين أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. وقال البيان إنه "مع ساعات الصباح الأولى، نؤكد لكم أن جميع الطيارين السودانيين في كل شركات الطيران ملتزمون تماما بالإضراب المعلن الذي بدأ الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن الإضراب مستمر حتى منتصف ليل يوم الأربعاء لكل الرحلات الداخلية والدولية.

ونشر ناشطون صورا قالوا إنها لمسافرين في مطار الخرطوم وهم يهتفون "مدنية مدنية" بعد إرجاء رحلاتهم. وينظر السودانيون إلى الإضطراب على أنه "نجاح وانتصار" لهم وإشارة إلى المجلس العسكري لما يستطيع الشعب إنجازه.

وفي سياق متصل بالنقل البري، أظهرت صورا من الميناء البري عن توقف حركة الحافلات السفرية إلى خارج العاصمة الخرطوم. وقال مسافرون إنهم لم يجدوا أي رحلات منذ ساعات الصباح. 

من جهتها، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي أحد مكونات تجمع المهنيين، أعضاءها إلى الالتزام بالحضور لمواقع العمل مع عدم مزاولة المهنة إلا في حالات الطوارئ.

وفي سياق مواز، أفاد شهود عيان أن العاملين في شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (حكومية) انضموا إلى الإضراب، وأن "توقف الشركة أدى إلى تعطل عمل الصرافات الآلية".

وذكر شهود آخرون أن خدمات المشتركين في شركة "زين للاتصالات" إحدى أكبر شركات الاتصال بالبلاد، قد توقفت.

وأفاد حزب المؤتمر السوداني المعارض في نشرة إعلامية أن العمليات الأرضية والمناولة بالميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، "توقف بشكل كامل".

كما توقف العمل في الميناء البري (أكبر موقف عام للسفريات إلى مدن الولايات بالعاصمة)، ونفذ موظفي شركة "سوداني للاتصالات" إضرابا عن العمل، استجابة للدعوة، وفق الحزب المعارض. وتداول ناشطون صورا للإضراب في حقول النفط والتعدين شرق وجنوبي البلاد.

ونظم المضربون وقفات خارج مقار عملهم أكدوا من خلالها وقوفهم إلى جانب قوى الحرية والتغيير ومطالبتها المجلس العسكري الانتقالي بتسريع إجراءات نقل السلطة إلى المدنيين، وعودة الجيش إلى ثكناته.

في الختام؛ مشكلة المجلس العسكري تكمن في أنه يعتقد بانه يمثل الشعب السوداني إلا أن الاعتصام المستمر منذ منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، يؤكد عكس ذلك، ويبدو انه لن يحدث أي امر خارج ارادة الشعب السوداني الذي يبحث عن العيش الكريم في بلد غني بموارده الطبيعية ومع ذلك الناس تفتقر لأدنى مستويات المعيشة.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

السودان اضراب مقالات اضراب عام اعتصام المجلس العسكري

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة