موسوي: ليست هناك أي مفاوضات مع أمريكا

الوقت- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أنه ليست هناك أي مفاوضات مع أمريكا.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أكد عباس موسوي أن مفاوضات كانت قد جرت بين الجانبين إلا أن الانسحاب غير القانوني لأمريكا كسر هذا الموضوع ولا نرى أي مفاوضات في الأفق.

وأضاف موسوي: إننا نستمع إلى رؤى ومواقف الدول الصديقة ولا أحبذ استخدام مصطلح الوساطة بين إيران وأمريكا، متابعاً: إن الجهود التي تبذلها بعض الدول لم تصل إلى مرحلة الوساطة بين إيران وأمريكا.

وتابع: إن ظريف التقى سيناتوراً أمريكياً لكن هذا لا يعني مفاوضات.

وفيما يخصّ الأنباء عن زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن هناك مشاورات لتحديد موعد زيارة شينزو آبي إلى إيران.