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تدهور الحالة الصحية للداعية الطريفي بمحبسه في السعودية

تدهور الحالة الصحية للداعية الطريفي بمحبسه في السعودية

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أخبار

تدهور الحالة الصحية للداعية الطريفي بمحبسه في السعودية

الثلاثاء 23 رمضان 1440
 
 
 
 
 
تدهور الحالة الصحية للداعية الطريفي بمحبسه في السعودية
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الوقت- نقل الداعية السعودي المعتقل "عبدالعزيز الطريفي" إلى المستشفى مؤخراً بسبب تدهور حالته الصحية داخل محبسه الذي يقبع فيه منذ أكثر من عامين، بحسب المصادر السعودية.

وأكدت المصادر على مواقع التواصل الاجتماعي أن السعودية تواصل الإهمال الطبي المتعمد ضد "الطريفي".

وأشارت المصادر إلى أن السلطات السعودية تواصل تضييقها المستمر على "الطريفي" بقطع الاتصالات والزيارات عنه.

قال الحساب ذاته الشهر الماضي: تأكد لنا خبر نقل عبدالعزيز الطريفي إلى مستشفى سجن الحاير بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة الإهمال الصحي والضغوط النفسية الكثيرة عليه مؤخراً.

كما اعتقلت السلطات السعودية "عبد العزيز الطريفي" من منزله في الرياض، في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان 2016.

وعبر "تويتر"، قال "الطريفي"، قبل اعتقاله بيومين: "يظن بعض الحكام أن تنازله عن بعض دينه إرضاءً للكفار سيوقف ضغوطهم، وكلما نزل درجة دفعوه أُخرى، الثبات واحد والضغط واحد فغايتهم حتى تتبع ملتهم".

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