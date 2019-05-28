آخر تطوريات العدوان الإسرائيلي على ريف القنيطرة

الوقت-تحدثت وكالة "سانا" الرسمية السورية عن عدوان إسرائيلي جديد استهدف بصاروخ مساء الإثنين تل الشعار بالقنيطرة، مشيرة إلى أنباء عن وقوع جرحى وتدمير آلية عسكرية.
الجيش الإسرائيلي أكد من جهته شنّه غارة على سوريا، معترفاً باستهداف إحدى طائراته الحربية من سوريا.
وقال مصدر عسكري سوري "عند الساعة 21:10 استهدف العدو الإسرائيلي أحد مواقعنا العسكرية شرقي خان أرنبة بريف القنيطرة".
وأضاف المصدر نفسه أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن ارتقاء شهيد، وإصابة آخر بجروح.
فيما أفادت وسائل إعلامية أخرى بأن العدوان الإسرائيلي استهدف ريف القنيطرة بصاروخ أرض أرض، مشيرة إلى أن العدوان أسفر عن ارتقاء شهيد، وإصابة جنديين أحدهما في حالة خطرة.