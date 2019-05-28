مساعد وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحوار مع دول الخليج

الوقت-أكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، يوم أمس الاثنين، ان الجمهورية الاسلامية مستعدة للدخول في حوار مع جميع دول المنطقة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، التقى، امس، في الكويت، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأشار عراقجي خلال هذا اللقاء الى السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية القائمة على ارساء السلام والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي المهمة، قائلاً، ان الامن هو مفهوم موحد لا يقبل التفكيك ويشمل المجالات السياسية والاقتصادية معاً.

وشدد عراقجي على ان سياسات الحظر الامريكية لقد عرضت جميع المنطقة للخطر وعلى دول المنطقة التحلي باليقظة تجاه هذا التهديد.

كما نوه عراقجي الى التوجه المسؤول للجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء تطورات المنطقة، قائلاً، ان المباحثات والمشاورات مع دول المنطقة تعتبر من مباديء السياسة الخارجية لإيران وعلى هذا الاساس ان الجمهورية الاسلامية مستعدة للدخول في حوار وتعامل بناء مع جميع هذه الدول عبر ايجاد آلية اقليمية.

بدروه أشار وزير الخارجية الكويتي الى الاوضاع الراهنة في المنطقة مؤكدا على استمرار المشاورات واللقاءات بين دول الجوار وضرورة الحوار لتسوية الأزمات.