رئيس شركة هواوي يعارض أي إجراء مضاد لشركة "أبل" في الصين

الوقت- أعرب رن زهينغفي مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، عن معارضته لأي إجراء مضاد لشركة "أبل" الأمريكية، وقال إنه لا يوافق على رد بكين المحتمل ضدها وسيكون أول من يعارض حظرها.

وقال رن زهينغفي لوكالة بلومبرغ ردا على سؤال حول إمكانية منع شركة "أبل" من دخول السوق الصينية كرد على إجراءات الولايات المتحدة ضد شركته: "أولا، لن يحدث هذا. وثانيا، إذا حدث هذا، سوف أكون أول من يعارض... "أبل" هي أستاذتي، وهي تقود. لماذا ينبغي علي كطالب، أن يعارض أستاذه؟".

وفقا له، على الرغم من أن قيود التصدير التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعيق عمل شركته لمدة عامين، فإن هواوي إما ستزيد من الإمدادات إلى سوق رقائقها الخاصة، أو ستجد بدائل للاحتفاظ بميزتها في إنتاج الهواتف الذكية والمعدات لـشبكة 5G.

وأدرجت الولايات المتحدة شركة "هواوي" على قائمة الشركات التي لا يمنع على الجهات الأمريكية التجارة معها، إلا بموجب تراخيص خاصة تصدرها واشنطن، وقررت "غوغل" منع الشركة الصينية العملاقة من بعض التحديثات لنظام "أندرويد" الذي تعمل به أجهزة "هواوي".