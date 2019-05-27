النظام السعودي يواصل جرائمه بحق اطفال اليمن

الوقت- أعلنت "منظّمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة- ​يونيسيف​، "سقوط 27 طفلًا بين قتيل وجريح في أعمال عنف في ​اليمن​ خلال الأيّام العشرة الأخيرة".

وأوضحت في بيان، أنّ "الأطفال قُتلوا وأُصيبوا في ​صنعاء​ الّتي تعرّضت مؤخّرًا لضربات جوّية، وفي تعز جنوب غرب اليمن حيث قُتل مدنيّون في قصف استهدف محطّة للوقود"، داعيةً إلى "وقف الهجمات ضدّ البنية التحتيّة المدنيّة"، مركّزةً على أنّ "لا مكان آمنًا للأطفال في اليمن، فالنزاع يُلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم".

وشددت المنظمة على "أنّنا نُجدّد مرّةً أخرى حثّ جهات النزاع كافّة في اليمن ومَن لهم تأثير عليهم، على العمل لحماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن أيّ ضرر" حسبما افاد موقع النشرة.

ودخلت الحرب التي تشنها السعودية والامارات بدعم امريكي على اليمن عاما الرابع قامت خلال تلك الفترة طائرات سعودية بالإغارة على المدنيين الآمنيين في اليمن وتسجيل مئات مجازر بحقهم مما ادى عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، بحسب الاحصائيات الرسمية الدولية.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية النظام السعودية بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب اليمني، كما ادت الحرب والقصف العشوائي عل المناطق المدنية الى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.