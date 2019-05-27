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أخبار

ترامب متفائل بحلّ النزاع مع كوريا الشمالية

الإثنين 22 رمضان 1440
 
 
 
 
 
ترامب متفائل بحلّ النزاع مع كوريا الشمالية
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الوقت- أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية حل النزاع مع كوريا الشمالية، مشيداً بزعيمها كيم جونغ أون بصفته "رجلاً ذكياً جداً يفهم أن عليه نزع السلاح النووي لتطوير بلاده"،حسب زعمه.

وقال ترامب، أثناء اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو: "أتوقع أن كثيراً من التطورات الجيدة ستحدث في ملف كوريا الشمالية، ربما أنا محق، وربما أنا خاطئ، لكنني أشعر بأننا قطعنا شوطاً طويلاً".

وفي تناقض واضح مع موقف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، أعلن ترامب أنه لا يعتبر التجربة الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية مؤخراً انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلاً: "لدي رؤية مختلفة للموضوع".

من جانبه، أعلن آبي عن رغبته في عقد لقاء قمة مع كيم دون شروط لبحث موضوع اليابانيين المحتجزين لدى كوريا الشمالية.

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