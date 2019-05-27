عراقجي: إيران ترحّب بالحوار مع دول الخليج الفارسي

الوقت- أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بأن إيران ترحّب الحوار مع أي من دول الخليج الفارسي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب عراقجي: إن إيران ترحّب بالحوار مع أي من دول الخليج الفارسي لإيجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما رفض مساعد الخارجية الإيرانية في تغريدته أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا.

يذكر أن عراقجي وصل إلى العاصمة العمانية مسقط في مستهل جولته الاقليمية التي تشمل أيضاً الكويت وقطر.

والتقى يوم أمس مساعد الخارجية الإيرانية مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حيث جرى البحث حول التطورات الاقليمية.