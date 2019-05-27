ترامب: أرحّب سعي طوكيو للاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران

الوقت- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "أمريكا لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران"، مرحّباً بسعي اليابان إلى "استخدام علاقاتها مع إيران للاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران"، على حدّ قوله.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو: "لا أتطلع إلى الإضرار بإيران إطلاقاً، بل إلى دفعها للقول: لا للأسلحة النووية"، على حد زعمه.

وتابع: "أعتقد أننا سنبرم صفقة... أعتقد أن لدى إيران قدرات اقتصادية هائلة، وأتطلع إلى السماح لهم بالعودة إلى مرحلة سيستطيعون فيها إظهار ذلك"، على حد تعبيره.

كما وصف ترامب الإيرانيين بأنهم شعب عظيم، مشيراً إلى أن إيران يمكن أن تكون دولة عظمى مع نفس القيادة، وأضاف: "لا نتطلع إلى تغيير النظام، وبودي أن أوضح ذلك، نتطلع إلى غياب السلاح النووي"، على حدّ زعمه.

كما أشار ترامب أثناء اجتماعه مع آبي، إلى علاقات جيدة جداً تربط رئيس الحكومة اليابانية وبلاده عموماً بإيران، مرحبا بسعي طوكيو إلى الاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وقال: "رئيس الوزراء كان قد بحث معي هذه المسألة وواثق بأن إيران تريد التفاوض، وإذا أرادوا التفاوض فإننا نريد أيضاً، سنتابع ما سيحدث، ولا يرغب أحد، وأنا بالدرجة الأولى أن تحدث أمور مرعبة