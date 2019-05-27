أمير قطر يتلقّى دعوة رسمية سعودية لحضور قمة مكة

الوقت- تلقى أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، الأحد رسالة من الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز".

وحسب وكالة الأنباء القطرية، فإن الرسالة تضمّنت دعوة من الملك السعودي لأمير قطر من أجل حضور القمة الخليجية المقررة في مدينة مكة في 30 أيار الحالي.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "عبداللطيف بن راشد الزياني"، في الدوحة، الأحد.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 حزيران 2017 قطعت علاقاتها مع قطر، متهمة قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وفي المقابل تتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار القطري.