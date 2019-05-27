محمد الحوثي: هجمات الطائرات المسيرة رد على ازدراء عملية السلام

الوقت- أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، أن هجمات الطائرات المسيرة ردّ على ازدراء عملية السلام.

وبيّن رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن "الحركة وافقت في العام الماضي على وقف الهجمات، وأنها كانت على استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات"، مضيفاً: "إلا أنه للأسف تقابل دول العدوان هذه الخطوات بالتحليلات الخاطئة ما يجعلها تنظر إلى المبادرات بالازدراء واللامبالاة".

كما ذكر رئيس اللجنة الثورية أن القوات اليمنية انسحبت بشكل أحادي من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر لكن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية يمتنع عن القيام بإجراء مماثل.

كذلك أكد عضو المجلس السياسي الأعلى أن حصار مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة من قبل قوى العدوان والمرتزقة جريمة واضحة المعالم والأركان.

موضحاً أن الاستمرار في حصار الدريهمي أمام مرأى ومسمع العالم والأمم المتحدة جريمة أخرى تتحملها الأمم المتحدة.

كما اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى ما قامت به الأمم المتحدة عبر المنظمة التابعة لها من ادخال للغذاء شيء إيجابي إلا أنه لا يكفي، لافتاً إلى أن ما يجب أن يتم هو إنهاء حصار الدريهمي ووقف العدوان على اليمن.