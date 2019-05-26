الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

الوقت-أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، استعادته السيطرة على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

وذكرت وكالة "سانا" أن الجيش تصدى لهجمات شنتها الفصائل المسلحة على مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وأوضحت الوكالة أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين، كما تم تدمير آليات ومنصات إطلاق صواريخ وأسلحة كانت بحوزتهم.

من جانبه أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض بأن المقاتلات السورية شنت أكثر من 40 غارة على البلدة منذ فجر اليوم، بالتزامن مع إطلاق قذائف وصواريخ على مناطق مختلفة بالبلدة.

وفي سياق متصل أكدت مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن تركيا عززت وجودها العسكري في شمال غرب سوريا وأمدت المسلحين بأسلحة جديدة مؤخرا لمساعدتهم في صد هجوم واسع للجيش السوري في منطقة إدلب.

ونقلت الوكالة عن مصدرين من المعارضة السورية، قولهما إن قافلة عسكرية تركية وصلت ليلا إلى قاعدة في شمال مدينة حماة قرب منطقة جبل الزاوية (محافظة إدلب) الخاضعة للمعارضة.

ونقلت "رويترز" عن شخصية كبيرة في المعارضة"، أن الإمدادات العسكرية التركية الجديدة تضمنت "عشرات من المركبات المدرعة ومنصات إطلاق صواريخ "غراد" وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ "تاو"، وساهمت في انتزاع أراض سيطر عليها الجيش السوري في ريف إدلب، واسترداد بلدة كفر نبودة الاستراتيجية الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، والتي انسحب منها الجيش إلى محيطها الأربعاء الماضي.