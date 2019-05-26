موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 21 رمضان 1440

إخترنا لكم

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً الوقت- حصل ما كان متوقّعاً. فقد أصدر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، تعليمات إلى وزارة الخارجية للموافقة على صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار إلى الأردن والسعودي

هل يستطيع ساترفليد أن يكون وسيطاً نزيهاً؟ الوقت- مرّة جديدة يحطّ مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ساترفيلد في بيروت. يعود المبعوث الأمريكي آتياً من تل أبيب حيث أبلغ المسؤولين اللبنانيين الرد

رياح الخلافات تعصف بالكونغرس وترامب.. هل تضاربت مصالح الطرفين في سوريا؟ الوقت- من المؤكد أن معظم أعضاء الكونغرس الأمريكي وحتى جزء لا بأس به من وزراء الحكومة الامريكية قد فقدوا ثقتهم في الاستراتيجية العسكرية للرئيس "ترامب" في سوريا ولهذا فلقد طالبوا بمزيد من التدخل العسكري للقضاء على خطر تحالف موسكو وطهران في سوريا.

فكّ رموز زيارة وزير الخارجية العماني إلى طهران.. تعرّفوا على أبرز الرسائل التي حملتها في طياتها الوقت- إن إرسال وسيط في الأوضاع الحالية له معنى آخر، يتمثل في خوف أمريكا من الدخول في صراع عسكري غير مرغوب فيه مع إيران.

رسائل افتتاح مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف الوقت- تنتشر ظاهرة الإرهاب والتطرف في منطقتنا بشكل غير مسبوق، ووجدت هذه الظاهرة طريقها إلى الشرق الأوسط من خلال مجموعة من الثغرات التي نتجت عن وجود بيئات حاضنة لهذا التطرف بالإضافة إلى عدم ...

أخبار

وضع الدعاة السعوديين في السجون السعودية يسوء والعمري نُقل للتعذيب!

وضع الدعاة السعوديين في السجون السعودية يسوء والعمري نُقل للتعذيب!

الوقت-كشف حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، السبت، عن ...

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي الوقت-أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، استعادته السيطرة على بلدة كفرنبود

طائرات قاصف اليمنية تضرب من جديد وتقصف مرابض طائرات حربية في مطار جيزان السعودي! الوقت-أكد مصدر عسكري يمني استهداف سلاح الجو المسير بطائرة قاصف 2k مرابض الطائرات...

طهران لـ" ترامب": سنغرق سفنكم الحربية في قاع البحر! الوقت-أكّد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال مرتضى

وزير الخارجية الايراني: الإدعاءات الأميركية خطيرة الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعليقا على المزاعم الاميركية لار

رئيس مجلس النواب اللبناني لوفد من الكونغرس: لبنان لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر الوقت-استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة، رئيس لجنة الشؤون

روحاني: إيران هي المنتصرة بالتأكيد في ساحة المواجهة مع أمريكا الوقت- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون هي المنتصرة بالتأكيد في ساحة المواجهة مع أمريكا في ظل وحدة الفكر والثقة في الداخل واللتين تعدّان من ضرورات هذا الانتصار.

للعام الثاني عشر على التوالي .. لاريجاني رئيساً للبرلمان الوقت- أعيد انتخاب علي لاريجاني رئيساً لمجلس الشورى الاسلامي، اليوم الأحد، للعام الثاني عشر على التوالي.

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان الوقت-شن سلاح الجو المسير اليمني، صباح اليوم الأحد، هجوماً بطائرة قاصف 2K مستهدفاً مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان.

كوريا الشمالية: لن نستأنف مباحثات نزع السلاح النووي ما لم تتبن أمريكا نهجاً جديداً الوقت- أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، أنها لن تستأنف مباحثات نزع سلاحها النووي، ما لم تتبن أمريكا نهجاً جديداً.

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي بصاروخ الجيش اليمني الوقت- لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم اليوم وأصيب آخرون جراء إطلاق القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخ زلزال 1 اليوم على تجمعاتهم قبالة السديس نجران.

حصيلة جريمة طيران العدوان السعودي في تعز ترتفع إلى 12 شهيداً الوقت- ارتفعت حصيلة جريمة طيران العدوان السعودي الإماراتي بحق المدنيين العزل في مديرية ماوية بمحافظة تعز اليمنية أمس الجمعة، إلى 12 شهيداً بحسب مكتب الصحة بالمحافظة.

هذا ما يشترطه ابن سلمان على المجلس العسكري السوداني من أجل استمرار دعمه! الوقت- قالت صحيفة سودانية، نقلاً عن مصادر متطابقة، إن اتفاقاً جرى بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان...

فيسبوك يغلق صفحات المسؤولين والصحفيين الفلسطينيين! أفادت مصادر فلسطينية، بأن موقع فيسبوك أغلق مئات الحسابات العائدة...

روسيا: التقارير حول هجمات كيميائية في إدلب تدعو إلى السخرية الوقت- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم الجمعة، أن القوات

ظريف لترامب: : إيران سترى نهايتك وأنت لن ترى نهايتها أبداً! الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستهزم كبار أعدائها وفي مقدمتهم أمريكا...

ترامب يتجاوز الكونغرس ويقرّ صفقات تسليح للسعودية والإمارات والأردن! الوقت-أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن 22 صفقة لتصدير الأسلحة...

جيروزاليم بوست: هناك انسجام وتعاون جيدين مع عملاء الاستخبارات السعودية! الوقت- قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن "الرئيس السابق للموساد تامير باردو كشف بشكلٍ ...

ترامب: سنرسل 1500 جندي إلى الشرق الأوسط الوقت-أعلنت أمريكا الجمعة نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، وقال الرئيس...

الصين: واشنطن تواصل مسلسل الاكاذيب في شأن هواوي الصين: واشنطن تواصل مسلسل الاكاذيب في شأن هواوي

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

طائرات قاصف اليمنية تضرب من جديد وتقصف مرابض طائرات حربية في مطار جيزان السعودي!

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف مرابض الطائرات الحربية في مطار جيزان

روحاني: إيران هي المنتصرة بالتأكيد في ساحة المواجهة مع أمريكا

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

المعارضة السورية واغتيال الشهيد القنطار

رئيس مجلس النواب اللبناني لوفد من الكونغرس: لبنان لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر

صفقة سلاح: ترامب يجني ثمار تصعيده مع إيران سعوديّاً

وضع الدعاة السعوديين في السجون السعودية يسوء والعمري نُقل للتعذيب!

وزير الخارجية الايراني: الإدعاءات الأميركية خطيرة

طهران لـ" ترامب": سنغرق سفنكم الحربية في قاع البحر!

للعام الثاني عشر على التوالي .. لاريجاني رئيساً للبرلمان

المؤتمر الاقتصادي في البحرين: تسوية اقتصادية لتصفية سياسيّة؟

الكونغرس الأمريكي: ترامب لا يريد الحرب مع إيران

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: ترامب متورّط بجرائم تستدعي عزله

قطر تعلن أنها لم تتلق دعوة لحضور قمتي مكة

لماذا كل هذه الخشية الإسرائيلية من الداخل الأردني؟

هيومن رايتس ووتش: ترامب يشجع النظام السعودي على انتهاكاته الحقوقية

مادورو: لانتخابات تشريعية مبكرة

هل أبرم أردوغان صفقة مع قسد برعاية واشنطن؟

منظومة بديلة لـ"القبة الحديدية": الفشل بديل الفشل؟

قمم "ضرار": ما الذي تريده السعودية من قمم مكّة؟

مقتل أكثر من 80 إرهابيا بعد فشل هجوم كبير للنصرة على ريف حماة

دول خليجية تعارض السعودية وتسعى إلى إقناع الأمريكيين والإيرانيين بالجلوس إلى طاولة حوار

حماس: "مؤتمر البحرين" محاولة لفرض الرؤية الأمريكية على الشعب الفلسطيني

مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي يكشف عن برامج نسخته الـ32

الكيان الاسرائيلي يؤكد مشاركته في قمة صفقة القرن المقرر عقدها في البحرين

"صفقة القرن" هل تستجيب الأردن وفلسطين لضغوط السعودية؟

لماذا تزيد العقوبات على إيران من حدّة الأزمة الاقتصادية في تركيا؟

كيف تؤثر "صفقة القرن" على الأردن؟

"الأسرة المجاهدة" يوم من حياة ابنة السيد حسن نصر الله

قمم "ضرار": ما الذي تريده السعودية من قمم مكّة؟

الإنفاق العسكري العالمي يشهد انفجاراً.. فهل هذا الاستثمار من أجل السلام أم الحرب؟

غزّة تكسر نتنياهو وصفقة القرن

لماذا لا تستطيع السعودية إيقاف إهانات ترامب المتكررة؟

مهرجان أفلام الأطفال واليافعين الدولي يكشف عن برامج نسخته الـ32

موقع أمريكي: هذا ما يحصل في غزة بالتحديد

هل يعرّي البرلمان الأردني اتفاقية "الغاز" من نقاطها؟

ترامب: أنا معجب بالأموال السعودية!!!

التراجيديا السعودية تثير سخطاً عالمياً.. هل ستنتهي المحاكمات الهزلية والإعدامات المتكررة؟

الموت يخيّم على اتفاق إدلب وبوادر الحرب تلوح في الأفق

"ترامب" يقرّر الانسحاب من معاهدة تجارة الأسلحة.. الأهداف والتبعات

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

الأحد 21 رمضان 1440
 
 
 
 
 
الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي الغربي

الوقت-أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، استعادته السيطرة على بلدة كفرنبود

مواضيع ذات صلة

الجيش السوري يستقدم تعزيزات عسكرية نوعية إلى جبهات القتال بريف حماة

الجيش السوري يوسّع نطاق سيطرته في محافظة إدلب

الجيش السوري يدمّر أوكاراً لإرهابيي "جبهة النصرة" في قرية بداما بريف إدلب

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، استعادته السيطرة على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

وذكرت وكالة "سانا" أن الجيش تصدى لهجمات شنتها الفصائل المسلحة على مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وأوضحت الوكالة أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين، كما تم تدمير آليات ومنصات إطلاق صواريخ وأسلحة كانت بحوزتهم.

من جانبه أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض بأن المقاتلات السورية شنت أكثر من 40 غارة على البلدة منذ فجر اليوم، بالتزامن مع إطلاق قذائف وصواريخ على مناطق مختلفة بالبلدة.

وفي سياق متصل أكدت مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن تركيا عززت وجودها العسكري في شمال غرب سوريا وأمدت المسلحين بأسلحة جديدة مؤخرا لمساعدتهم في صد هجوم واسع للجيش السوري في منطقة إدلب.

ونقلت الوكالة عن مصدرين من المعارضة السورية، قولهما إن قافلة عسكرية تركية وصلت ليلا إلى قاعدة في شمال مدينة حماة قرب منطقة جبل الزاوية (محافظة إدلب) الخاضعة للمعارضة.

ونقلت "رويترز" عن شخصية كبيرة في المعارضة"، أن الإمدادات العسكرية التركية الجديدة تضمنت "عشرات من المركبات المدرعة ومنصات إطلاق صواريخ "غراد" وصواريخ موجهة مضادة للدبابات وصواريخ "تاو"، وساهمت في انتزاع أراض سيطر عليها الجيش السوري في ريف إدلب، واسترداد بلدة كفر نبودة الاستراتيجية الواقعة عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، والتي انسحب منها الجيش إلى محيطها الأربعاء الماضي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا ادلب الجيش السوري ارهابيي جبهة النصرة تركيا أسلحة ومعدات عسكرية أنقرة المعارضة السورية المسلحة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة